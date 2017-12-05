Гигантская батарея Tesla заработала в Австралии

Самая большая в мире литий-ионная батарея начала подавать электроэнергию в электросети Южной Австралии.

Аккумулятор на 100 мегаватт, построенный компанией Tesla, официально введен в эксплуатацию в пятницу. Фактически же ток пошел по проводам еще в четверг: из-за аномальной жары и беспрерывной работы кондиционеров спрос на электричество чрезвычайно велик.

В последние годы Южная Австралия испытывает серьезные энергетические проблемы.

Глава Tesla Илон Маск в свое время пообещал построить батарею за 100 дней - это обещание он выполнил.

"История творится на наших глазах", - заявил глава местной администрации Джей Везерил в пятницу. Гигантский аккумулятор призван не допустить инцидентов, подобных прошлогоднему, когда целый штат остался без электричества.

По словам Маска, его батарея в три раза мощнее любых аналогов, созданных до сих пор.

От спора в "Твиттере" к реальности

Идея родилась на свет, когда Илона Маска спросили в "Твиттере", серьезно ли он настроен помогать Южной Австралии в решении ее энергетических проблем.

Маск ответил утвердительно, добавив, что если батарея не будет построена за 100 дней, штат получит ее бесплатно.

Отсчет времени начался 30 сентября, после того как план был одобрен представителями правительства. Было выбрано место в окрестностях Джеймстауна, примерно в 200 километрах севернее Аделаиды.

Tesla понадобилось для строительства около 60 дней.

Батарея соединяется с ветряной электростанцией французской энергетической компании Neoen.

При полной зарядке аккумулятор может обеспечивать электричеством до 30 тыс. домов в течение часа. Однако в основном он будет использоваться для поддержки и стабилизации существующих источников электроэнергии.

В основе конструкции батареи лежит та же технология, что используется в автомобилях Tesla.

В заявлении компании говорится, что ввод в строй супербатареи подтверждает возможность "эффективного и стабильного решения энергетических проблем".

Скачок напряжения

Батарея в Южной Австралии - это лишь один из нескольких подобных проектов, в которых участвует Tesla.

Хранилища энергии меньшего размера, призванные обеспечить бесперебойную и стабильную подачу электроэнергии, действуют на юге Калифорнии, в Новой Зеландии, Великобритании, на Гавайях и ряде тихоокеанских островов. Некоторые отели класса люкс, расположенные на островах и в труднодоступных местах, также используют небольшие банки энергии.

Компания также сообщила об отправке большой партии аккумуляторных батарей в Пуэрто-Рико, где энергетическая система была полностью разрушена ураганом "Мария".

Гигант интернет-торговли Amazon также проявляет интерес к технологиям хранения энергии. Компания запустила пилотный проект по использованию батарей в своих центрах обработки данных.

В Tesla говорят, что опыт многолетней разработки автомобильных литий-ионных батарей пригодился при создании больших аккумуляторов для систем хранения энергии. Батареи, используемые в энергохранилищах, предназначенных для электросетей, не совсем такие, как в автомобилях Tesla, но имеют общие с ними элементы и конструктивные решения.

Ранее Tesla сотрудничала с компанией Panasonic в рамках проекта по разработке аккумуляторов Powerpack. Однако для работы в Южной Австралии подрядчиком был выбран Samsung, так как Panasonic не смог предоставить требуемые батареи в условиях жесткого дефицита времени.

Вскоре Tesla предстоит столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны крупных энергетических компаний. В следующем году вводится в эксплуатацию батарея в Южной Корее, которая будет на 50% больше, чем австралийский аккумулятор Tesla. Китайские компании и многие другие участники рынка, работающие в области возобновляемой энергии, также строят сейчас энергохранилища по всему миру.