Финансовые новости
- |
- 22.11.17
- |
- 15:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Атаковавшие Tether хакеры могут быть связаны со взломом Bitstamp в 2015 году
14:11 22.11.2017 |
Хакеры, похитившие в результате предположительной атаки на Tether более 31 млн USDT, могут иметь отношение ко взлому биржи Bitstamp в 2015 году. К такому выводу пришел пользователь Reddit под ником SpeedflyChris, проведя анализ открытых данных в блокчейне, пишет CoinDesk.
В сабреддитах r/bitcoin и r/cryptocurrency SpeedflyChris приводит свидетельства того, что хакер, похитивший $5 млн у пользователей биржи Bitstamp в 2015 году, также стоит за последней атакой на Tether.
Как указывает SpeedflyChris, кошелек, который использовался тогда для получения средств, похищенных у Bitstamp, переправлял их на тот же адрес, куда поступили деньги, похищенные у Tether. Более того, дополнительный анализ показал, что указанный кошелек также связан с кражами средств у китайской биткоин-биржи Huobi в том же 2015 году и некоторыми транзакциями p2p-платформы LocalBitcoins.
Несмотря на псевдонимную природу блокчейна, хранящиеся в нем данные открыты для всеобщего обозрения, позволяя проследить пути перемещения средств. Как отмечает издание, в теории обнаруженные данные могут помочь расследованию, если правоохранительные органы займутся этим делом, однако, отсутствие идентификационных данных владельцев кошельков этот процесс может затруднить.
Напомним, накануне представители Tether опубликовали экстренное сообщение, в котором объявили о крупной хакерской атаке. По их словам, неизвестный хакер взломал кошелек Tether Treasury и похитил $30,95 млн в USDT.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин предусмотрел проверку состояния арендованного земучастка сельхозназначения в типовом договоре аренды земли
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин ввел обязательный гарантийный взнос для участников конкурса по аренде госимущества
|Менты Корнета захватили прокуратуру ЛНР. Арестовано более 20 человек
|Спецоперация украинских сил: На Светлодарской дуге освобождены от "ДНР" несколько поселков
|ГФС изменила критерии оценки степени рисков для остановки регистрации налоговых накладных
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Атаковавшие Tether хакеры могут быть связаны со взломом Bitstamp в 2015 году
|Uber скрыла факт хакерской атаки, затронувшей миллионы клиентов
|Собеседование: 4 вопроса, чтобы принять решение
|Uber закупит десятки тысяч кроссоверов Volvo для парка робомобилей
|Хакеры похитили $31 млн в криптовалюте Tether USDT
|Стартап Confido заработал на ICO $374 000 и пропал
|Первый искусственный метеоритный дождь случится в 2019 году
Это интересно
|Умение лгать, говоря правду - куда оно ведет мир
|Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
|Alibaba купит долю в сети китайских гипермаркетов Sun Art Retail Group за $2,9 млрд
|Испарительная камера в системе охлаждения смартфонов может появиться в 2019 году
|Наркоман, алкоголик, убийца, IT-бизнесмен? Как начиналась история создателя антивируса McAfee. И закончилась
|Турецкая полиция поймала банду похитителей владельцев биткоинов
|Грузовик Tesla Semi сможет разгоняться до 96 км/ч за 5 с, а его запас хода составит 800 км