Атаковавшие Tether хакеры могут быть связаны со взломом Bitstamp в 2015 году

Хакеры, похитившие в результате предположительной атаки на Tether более 31 млн USDT, могут иметь отношение ко взлому биржи Bitstamp в 2015 году. К такому выводу пришел пользователь Reddit под ником SpeedflyChris, проведя анализ открытых данных в блокчейне, пишет CoinDesk.

В сабреддитах r/bitcoin и r/cryptocurrency SpeedflyChris приводит свидетельства того, что хакер, похитивший $5 млн у пользователей биржи Bitstamp в 2015 году, также стоит за последней атакой на Tether.

Как указывает SpeedflyChris, кошелек, который использовался тогда для получения средств, похищенных у Bitstamp, переправлял их на тот же адрес, куда поступили деньги, похищенные у Tether. Более того, дополнительный анализ показал, что указанный кошелек также связан с кражами средств у китайской биткоин-биржи Huobi в том же 2015 году и некоторыми транзакциями p2p-платформы LocalBitcoins.

Несмотря на псевдонимную природу блокчейна, хранящиеся в нем данные открыты для всеобщего обозрения, позволяя проследить пути перемещения средств. Как отмечает издание, в теории обнаруженные данные могут помочь расследованию, если правоохранительные органы займутся этим делом, однако, отсутствие идентификационных данных владельцев кошельков этот процесс может затруднить.

Напомним, накануне представители Tether опубликовали экстренное сообщение, в котором объявили о крупной хакерской атаке. По их словам, неизвестный хакер взломал кошелек Tether Treasury и похитил $30,95 млн в USDT.