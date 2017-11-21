Финансовые новости
- |
- 21.11.17
- |
- 20:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Хакеры похитили $31 млн в криптовалюте Tether USDT
15:05 21.11.2017 |
Очередной криптовалютный стартап стал жертвой хакеров. Согласно официальному уведомлению Tether, в воскресенье, 19 ноября, неизвестные хакеры взломали главный кошелек Tether Treasury и перевели $30 950 010 на адрес 16tg2RJuEPtZooy18Wxn2me2RhUdC94N7r.
«Поскольку Tether является эмитентом управляемого актива USDT, мы не компенсируем похищенные токены. Сейчас мы пытаемся восстановить токены и предотвратить их проникновение в более широкую экосистему», - говорится в уведомлении Tether.
Под «восстановлением токенов» подразумевается хардфорк протокола Omni Layer, на базе которого выпускается USDT. В случае успеха Tether удастся вернуть похищенные токены в кошелек Tether Treasury. То есть, хардфорк должен сработать наподобие машины времени и «откатить» взлом назад.
В настоящее время команда Tether проводит расследование инцидента и не готова предоставить какие-либо подробности. После публикации уведомления о взломе курс биткойна упал на 5,5%. До падения стоимость биткойна в очередной раз достигла рекордной отметки ($8 120 за 1 биткойн).
Tether USDT - криптовалюта с фиксированным курсом ($1 за 1 USDT). Выпускается на базе блокчейна биткойна через протокол Omni Layer и подкреплена долларами США, находящимися в резерве Tether Limited. USDT можно передавать, хранить и плачивать ими покупки так же, как биткойнами или любой другой криптовалютой. По данным Coinmarketcap.com, USDT занимает 19-е место среди наиболее влиятельных криптовалют. Рыночная капитализация USDT составляет $674 млн.
Хардфорк - изменение программного кода, с которым вводится в действие новое правило работы сети, несовместимое со старым ПО.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сурков против ФСБ. Путин умывает руки
|Украина поднялась с 84-го на 43-е место среди 190 стран мира в рейтинге простоты уплаты налогов
|Обострение в АТО: Почему боевики расстреливают Попасную
|США приближаются к торговой войне с Китаем
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Собеседование: 4 вопроса, чтобы принять решение
|Uber закупит десятки тысяч кроссоверов Volvo для парка робомобилей
|Хакеры похитили $31 млн в криптовалюте Tether USDT
|Стартап Confido заработал на ICO $374 000 и пропал
|Первый искусственный метеоритный дождь случится в 2019 году
|Google намерен фильтровать российскую пропаганду
Это интересно
|Alibaba купит долю в сети китайских гипермаркетов Sun Art Retail Group за $2,9 млрд
|Испарительная камера в системе охлаждения смартфонов может появиться в 2019 году
|Наркоман, алкоголик, убийца, IT-бизнесмен? Как начиналась история создателя антивируса McAfee. И закончилась
|Турецкая полиция поймала банду похитителей владельцев биткоинов
|Грузовик Tesla Semi сможет разгоняться до 96 км/ч за 5 с, а его запас хода составит 800 км
|Представлен обновленный электромобиль Tesla Roadster, который разгоняется до 400 км/ч и имеет запас хода 1000 км
|Представлен смартфон OnePlus 5T