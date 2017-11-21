Хакеры похитили $31 млн в криптовалюте Tether USDT

Очередной криптовалютный стартап стал жертвой хакеров. Согласно официальному уведомлению Tether, в воскресенье, 19 ноября, неизвестные хакеры взломали главный кошелек Tether Treasury и перевели $30 950 010 на адрес 16tg2RJuEPtZooy18Wxn2me2RhUdC94N7r.

«Поскольку Tether является эмитентом управляемого актива USDT, мы не компенсируем похищенные токены. Сейчас мы пытаемся восстановить токены и предотвратить их проникновение в более широкую экосистему», - говорится в уведомлении Tether.

Под «восстановлением токенов» подразумевается хардфорк протокола Omni Layer, на базе которого выпускается USDT. В случае успеха Tether удастся вернуть похищенные токены в кошелек Tether Treasury. То есть, хардфорк должен сработать наподобие машины времени и «откатить» взлом назад.

В настоящее время команда Tether проводит расследование инцидента и не готова предоставить какие-либо подробности. После публикации уведомления о взломе курс биткойна упал на 5,5%. До падения стоимость биткойна в очередной раз достигла рекордной отметки ($8 120 за 1 биткойн).

Tether USDT - криптовалюта с фиксированным курсом ($1 за 1 USDT). Выпускается на базе блокчейна биткойна через протокол Omni Layer и подкреплена долларами США, находящимися в резерве Tether Limited. USDT можно передавать, хранить и плачивать ими покупки так же, как биткойнами или любой другой криптовалютой. По данным Coinmarketcap.com, USDT занимает 19-е место среди наиболее влиятельных криптовалют. Рыночная капитализация USDT составляет $674 млн.

Хардфорк - изменение программного кода, с которым вводится в действие новое правило работы сети, несовместимое со старым ПО.