Fisker научит электрокары заряжаться за минуту

Компания Fisker, основанная автомобильным дизайнером Хенриком Фискером, запатентовала технологию, которая позволит электромобилям проезжать на одной зарядке до 800 километров и заряжаться за одну минуту. Публичная премьера новинки состоится на выставке потребительской электроники CES в январе следующего года.

В Fisker заявляют, что новая технология хранения энергии позволит создавать твердотельные батареи с большей площадью поверхности, лучшей проводимостью и плотностью. По этим показателям аккумуляторы Фискера в два с половиной раза опередят литий-ионные батареи. Они также будут лучше работать при минусовых температурах и значительно быстрее заряжаться.

В коммерческую эксплуатацию новые аккумуляторы введут не ранее 2023 года, а стоить они будут на треть дороже обычных батарей.

Fisker также ведет работу над конкурентом Tesla Model S - полноприводным электрокаром EMotion. Ожидается, что запас хода модели, оснащенной блоком батарей LG Chem, составит 640 километров. При этом за девять минут на зарядке запас хода модели можно будет увеличить на 200 километров.