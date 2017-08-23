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Электрический суперкар Fisker EMotion предстанет на выставке CES 2018
14:19 23.08.2017 |
Автомобильный дизайнер Хенрик Фискер (Henrik Fisker), основатель компании Fisker Inc., в интервью ресурсу TheStreet назвал дату фактической презентации электрического суперкара Fisker EMotion.
Машина получит систему полного привода, а запас хода на одной подзарядке блока аккумуляторов составит более 640 км. Максимальная скорость - около 260 км/ч.
Система камер, различные датчики и лидар, пока находящийся в разработке, будут отвечать за работу автопилота, соответствующего уровню L4 в классификации SAE. Четвёртый уровень автоматизации означает, что машины способны справляться с большинством ситуаций на дороге самостоятельно.
Конструкция кузова предусматривает использование композитной структуры на основе алюминия и углеродного волокна. Это обеспечит относительно небольшую массу и высокую прочность.
Итак, по словам господина Фискера, электромобиль предстанет на выставке CES 2018, которая с 9 по 12 января пройдёт в Лас-Вегасе (Невада, США). На презентации будут раскрыты детали о ключевых особенностях автомобиля: это упомянутый автопилот, а также система быстрой подзарядки, которая, как утверждается, позволяет за 9 минут запасти энергию для 200 км пробега.
Цена Fisker EMotion в базовой комплектации составит около 130 тысяч долларов США. Поставки планируется организовать в 2019 году.
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