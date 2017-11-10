Ford оденет работников заводов в экзоскелеты

Компания Ford совместно с калифорнийским стартапом Ekso Bionics запустила пилотный проект по использованию экзоскелетов на сборочных линиях. В компании подсчитали, что в среднем работник конвейера поднимает руки 4600 раз в день или миллион раз в год. Использование таких поддерживающих устройств поможет снизить усталость и вероятность травм.

Поддерживающий каркас, названный EksoVest, весит 4,3 килограмма и спроектирован для использования на заводах, строительных площадках, складских помещениях. Он обеспечивает существенную поддержку рук и позволяет регулировать поддерживающее усилие от двух до семи килограммов.





Сначала экзоскелеты получат рабочие двух американских заводов «Форда». Позднее их испытают на производственных площадках в Европе и Южной Америке.

По словам сооснователя Ekso Bionics Русса Анголда, результатом применения EksoVest станет снижение нагрузки, повышение выносливости и производительности. Ранее EksoVest прошел тестирование на американском предприятии компании BMW в Спартанберге.

Весной текущего года команда инженеров Hyundai представила прототип автоматизированного экзоскелета, который назвали «костюмом Железного человека». Одетый в него человек может поднимать и транспортировать грузы массой несколько сотен килограммов. В компании считают, что экзоскелеты будут широко использоваться на производстве и для реабилитации после операций.