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Ford оденет работников заводов в экзоскелеты
13:42 10.11.2017 |
Компания Ford совместно с калифорнийским стартапом Ekso Bionics запустила пилотный проект по использованию экзоскелетов на сборочных линиях. В компании подсчитали, что в среднем работник конвейера поднимает руки 4600 раз в день или миллион раз в год. Использование таких поддерживающих устройств поможет снизить усталость и вероятность травм.
Поддерживающий каркас, названный EksoVest, весит 4,3 килограмма и спроектирован для использования на заводах, строительных площадках, складских помещениях. Он обеспечивает существенную поддержку рук и позволяет регулировать поддерживающее усилие от двух до семи килограммов.
Сначала экзоскелеты получат рабочие двух американских заводов «Форда». Позднее их испытают на производственных площадках в Европе и Южной Америке.
По словам сооснователя Ekso Bionics Русса Анголда, результатом применения EksoVest станет снижение нагрузки, повышение выносливости и производительности. Ранее EksoVest прошел тестирование на американском предприятии компании BMW в Спартанберге.
Весной текущего года команда инженеров Hyundai представила прототип автоматизированного экзоскелета, который назвали «костюмом Железного человека». Одетый в него человек может поднимать и транспортировать грузы массой несколько сотен килограммов. В компании считают, что экзоскелеты будут широко использоваться на производстве и для реабилитации после операций.
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