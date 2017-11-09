Xiaomi наделит смартфоны системой распознавания пользователей по лицу

Когда Apple представила смартфон iPhone X с функцией Face ID для идентификации пользователей по лицу, наблюдатели предположили, что подобную систему возьмут на вооружение и другие разработчики. Как теперь сообщается, такой инструмент может появиться в аппаратах Xiaomi и Oppo.

Названные китайские поставщики смартфонов якобы работают над системой распознавания лиц 3D Facial Recognition совместно с Qualcomm. Кроме того, к проекту привлечены специалисты Wonder Vision. Поставками сенсорных модулей займётся Reliance Optoelectronics.

Ожидается, что массовое производство компонентов для новой системы будет организовано в марте или апреле следующего года. Поначалу технология 3D Facial Recognition найдёт применение во флагманских смартфонах Xiaomi и Oppo, релиз которых состоится в 2018-м.

Отмечается также, что над похожей системой работает Huawei: партнёром выступает фирма Sunny Optical Technologies.

Таким образом, 3D-средства распознавания лица могут стать новым трендом в сегменте дорогих смартфонов. Впрочем, от традиционных сканеров отпечатков пальцев производители пока отказываться не собираются.