Финансовые новости
- |
- 09.11.17
- |
- 18:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Xiaomi наделит смартфоны системой распознавания пользователей по лицу
17:21 09.11.2017 |
Когда Apple представила смартфон iPhone X с функцией Face ID для идентификации пользователей по лицу, наблюдатели предположили, что подобную систему возьмут на вооружение и другие разработчики. Как теперь сообщается, такой инструмент может появиться в аппаратах Xiaomi и Oppo.
Названные китайские поставщики смартфонов якобы работают над системой распознавания лиц 3D Facial Recognition совместно с Qualcomm. Кроме того, к проекту привлечены специалисты Wonder Vision. Поставками сенсорных модулей займётся Reliance Optoelectronics.
Ожидается, что массовое производство компонентов для новой системы будет организовано в марте или апреле следующего года. Поначалу технология 3D Facial Recognition найдёт применение во флагманских смартфонах Xiaomi и Oppo, релиз которых состоится в 2018-м.
Отмечается также, что над похожей системой работает Huawei: партнёром выступает фирма Sunny Optical Technologies.
Таким образом, 3D-средства распознавания лица могут стать новым трендом в сегменте дорогих смартфонов. Впрочем, от традиционных сканеров отпечатков пальцев производители пока отказываться не собираются.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Шуфрич за життя. Почему Медведчук не доверяет Рабиновичу
ТОП-НОВОСТИ
|Рада одобрила в 1-м чтении законопроект о приватизации госимущества
|Рада приняла новую редакцию закона О жилищно-коммунальных услугах
|Круговорот субсидий. Что нового в монетизации льгот от Кабмина
|Почему Москва не вмешивается в конфликт Астаны и Бишкека
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Xiaomi наделит смартфоны системой распознавания пользователей по лицу
|Робот SpinX создан для очистки унитаза
|Беспилотный автобус попал в аварию в первый день работы. Из-за человека
|Почему увольняются сотрудники? 8 ошибок компаний
|Гуанчжоу поднялся на вершину мирового рынка элитной недвижимости
|Uber и НАСА договорились о создании сети летающих такси
|В Корее создана технология производства флеш-памяти на бумаге
Это интересно
|Еврокомиссия хочет сократить выхлопы автомобилей на 30% к 2030 году
|В небо над Пуэрто-Рико поднялась первая «летающая 4G-вышка» — дрон Flying COW от AT&T
|Роботы скоро заменят людей-рекрутеров
|Британские статистики намерены заменить соцопросы данными со смартфонов
|Собравший порядка $40 млн криптовалютный стартап атаковали хакеры
|Samsung разрабатывает перспективные аккумуляторы с удвоенной ёмкостью
|Готовится крупнейшая сделка в истории хайтека