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Состоялся дебют смартфонов OPPO R11s и R11s Plus с экранами 18:9
15:30 03.11.2017 |
Смартфоны с экраном формата 18:9 не обошли стороной и ассортимент китайской компании OPPO, принадлежащей BBK Electronics. Новинки - смартфоны OPPO R11s и R11s Plus - получились довольно интересными гаджетами с характерным для продукции Oppo акцентом на технологическую составляющую.
Модель OPPO R11s получила экран 6,01 дюйма с разрешающей способностью 2160 × 1080 точек. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 660, тандем которому составляют 4 Гбайт оперативной памяти. Для хранения персональной информации предусмотрен 64-Гбайт флеш-накопитель.
На тыльной стороне OPPO R11s разместилась сдвоенная камера, включающая в себя 20-Мп сенсор с диафрагмой f/1,7 и 16-Мп сенсор с аналогичным значением светосилы. Фронтальная камера здесь представлена 20-Мп модулем, постобработкой снимков с которого займётся фирменный программный алгоритм AI Beauty с задатками искусственного интеллекта.
OPPO R11s комплектуется аккумуляторной батареей на 3205 мА·ч с возможностью быстрой зарядки благодаря технологии VOOC. «Из коробки» гаджет поставляется с предустановленной операционной системой Color OS 3.2, выполненной на базе Android 7.1.2 Nougat.
Модификация R11 Plus отличается от базовой модели возросшей диагональю экрана, объёмом ОЗУ и ёмкостью аккумулятора:
* место 6,01-дюймовой матрицы заняла 6,43-дюймовая панель;
* значение оперативной памяти увеличилось с 4 Гбайт до 6 Гбайт;
* автономность смартфона теперь обеспечивает батарея не на 3205 мА·ч, а на 4000 мА·ч.
Смартфон OPPO R11s поступит в продажу с 10 ноября. Он будет доступен в чёрном цвете, а также цветовом исполнении «шампань». Его стоимость на местном рынке равняется ~$455. В $485 разработчики оценили эксклюзивный красный R11s с ограниченным тиражом.
Модель OPPO R11s Plus появится в магазинах с 24 ноября и обойдётся примерно в $560.
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