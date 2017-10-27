Дебют фаблета Oppo F5: экран FHD+, процессор Helio P23 и 20-Мп селфи-камера

Компания Oppo представила фаблет с лаконичным названием F5, который должен заинтересовать прежде всего любителей селфи-съёмки.





Вопреки ожиданиям, сдвоенную фронтальную камеру аппарат не получил. Вместо этого применён одинарный 1/2,8-дюймовый сенсор с 20 млн пикселей; максимальная диафрагма - f/2,0. Камера позволяет получать автопортреты высокого качества. В тыльной части установлена 16-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/1,8 и светодиодной вспышкой.

Фаблет оборудован 6-дюймовым дисплеем формата FHD+ (2160 × 1080 точек) с популярным сегодня соотношением сторон 18:9. Дактилоскопический сканер расположен на задней стороне корпуса.

«Сердце» новинки - процессор MediaTek Helio P23, который содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G71 MP2 и сотовый модем LTE Cat-7/13.





Аппарат будет предлагаться в версиях с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью соответственно 32 и 64 Гбайт. Оснащение также включает слот для карты microSD.

Среди прочего стоит выделить адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.2, приёмник GPS/ГЛОНАСС, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников и поддержку двух SIM-карт. Габариты составляют 156,5 × 76 × 7,5 мм, вес - 152 грамма. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3200 мА·ч.

На смартфон установлена операционная система ColorOS 3.2 на основе Android 7.1. Цена - от 300-310 долларов США.



