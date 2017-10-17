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Представлены смартфоны Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design
11:05 17.10.2017 |
Huawei Mate 10 Pro получил шестидюймовую панель AMOLED разрешением 2160 х 1080 пикселей (соотношение сторон составляет 18:9), который охватывает 112% цветового пространства NTSC и поддерживает HDR10.
Смартфон построен на базе 10-нм однокристальной системы HiSilicon Kirin 970 с четырьмя процессорными ядрами Cortex-A73, работающими на частоте до 2,4 ГГц, и таким же количеством 1,8-ГГц ядер Cortex-A53. За обработку графики отвечает 12-ядерный ускоритель ARM Mali-G72, но главной особенностью чипа является архитектура HiAI. Как утверждает производитель, за счёт неё Kirin 970 обладает высоким быстродействием в приложениях, использующих искусственный интеллект. Например, смартфоны способны автоматически определять тип объектов в кадре и рассортировывать их по соответствующим папкам. Насколько востребованы пользователями будут подобные функции, сказать пока затруднительно, а вот поддержка LTE Cat. 18 со скоростью загрузки данных из Интернета до 1,2 Гбит/с - вещь в будущем точно нужная.
Камеры во флагмане Huawei точно такие же, как и в Mate 10, то есть у нас есть 12-мегапиксельный цветной и 20-мегапиксельный черно-белый датчики в основной камере. Диафрагма составляет F/1,6. Фронтальная является 8-мегапиксельной. Система искусственного интеллекта занимает захватом движений и улучшением качества цифрового зума.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4000 мА•ч, он работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с графическом оболочкой EMUI 8.0. Также поддерживается анонсированная ранее функция Smart Screen, которая позволяет подключить смартфон с дисплею одним кабелем с разъемами DisplayPort и USB-C, при этом экран смартфона можно использовать в роли тачпада для управления мышью. Клавиатура и мышь подключаются по Bluetooth.
Huawei Mate 10 Pro отличается более высокой степенью защиты от попадания пыли и влаги (IP67), кроме того, смартфон лишился слота для карт памяти microSD, разъема 3,5 мм и кнопки Home, а дактилоскопический датчик расположился на задней панели.
Huawei Mate 10 Pro с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 799 евро. Huawei Mate 10 Porsche Design с 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 1395 евро.
В продажу смартфоны поступят в середине ноября.
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