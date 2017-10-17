Представлен флагманский смартфон Huawei Mate 10

Компания Huawei представила свои новые флагманские смартфоны - Mate 10 и Mate 10 Pro. В этой новости - все подробности о младшем представителе серии.

Huawei Mate 10, в отличие от многих последних флагманов, сохранил экран с соотношением сторон 16:9, но разрешение высокое - 1440 x 2560 пикселей. Диагональю экрана (он, к слову, поддерживает HDR10) составляет 5,9 дюйма, а плотность пикселей - 499 на дюйм.

По части камеры сделан солидный шаг вперед: система сдвоенной камеры Leica представлена датчиками разрешением 12 Мп (RGB) и 20 Мп (монохромный). Оба датчика смотрят на мир через объективы с максимальной диафрагмой F/1,6. Разумеется в камере предусмотрена оптическая стабилизация, имеется фазовый автофокус с лазерным помощником, поддерживается запись видео 4К. На этом фоне фронтальная камера разрешением 8 Мп c объективом с максимальной диафрагмой F/2,0 едва ли способна впечатлить.

Аппаратная платформа новая. Mate 10 построен на SoC Kirin 970 - той самой, в состав которой входит не только CPU и GPU, но и NPU - нейронный процессор. Это платформа производится по технологическому процессу 10 нм. Низкое энергопотребление SoC вкупе с аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч сулит длительную автономность. К тому же устройством поддерживается технология быстрой зарядки Huawei SuperCharge: 20 минут подключения к электросети выливается в день автономной работы.

Huawei проигнорировала версии 6 и 7 своего фирменного интерфейса EMUI и сразу перешла на «восьмерку». Это символично, учитывая, что сам смартфон работает под управлением восьмой версии ОС Android - Oreo. В скором времени Android 8 обещана и ранее выпущенным флагманам Huawei - Mate 9, Mate 9 Pro, P10 и P10 Plus. Разумеется, в новом UI смартфона реализовано много нового. Например, Mate 10 можно подключать к монитору через DisplayPort и работать с устройством как с ПК.

Mate 10 предлагает защищенное исполнение, но степень защиты IP53 далека от максимальной: в воду смартфон лучше не окунать. Зато в этой модели, в отличие от старшей Pro, предусмотрен стандартный разъем диаметром 3,5 мм для наушников. Объемы оперативной и встроенной флэш-памяти составили 4 и 64 ГБ.

Габариты и масса новинки - 150,5 х 77,8 х 8,2 мм и 186 граммов.

До конца месяца Mate 10 поступит в продажу в Мексике, Испании, ОАЭ, но это, разумеется, не полный перечень стран, в которых будет предложена новинка.

Huawei Mate 10 обойдется в 699 евро (поступит в продажу в конце октября).