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СМИ: Apple сотрудничает с LG для создания гибкого iPhone
17:04 11.10.2017 |
По данным корейских СМИ, компания Apple начала сотрудничество с LG Display в рамках проекта по созданию прототипа гибкого iPhone. Причиной того, что партнером выступила LG, а не Samsung, якобы являются опасения американской корпорации в возможном использовании технических данных конкурентом в лице Samsung.
Утверждается, что LG Display создала специальную группу по выпуску сгибающихся OLED-экранов для Apple. Разработкой других гибких компонентов должна, по данным The Bell, заняться компания LG Innotek.
Ссылаясь на анонимные источники, издание сообщает о старте производства гибких дисплеев для Apple в 2020 году.
Согласно предварительной информации, напоминает The Korea Herald, компания Samsung выпустит смартфон со складывающимся экраном в 2018 году.
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