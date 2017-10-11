СМИ: Apple сотрудничает с LG для создания гибкого iPhone

По данным корейских СМИ, компания Apple начала сотрудничество с LG Display в рамках проекта по созданию прототипа гибкого iPhone. Причиной того, что партнером выступила LG, а не Samsung, якобы являются опасения американской корпорации в возможном использовании технических данных конкурентом в лице Samsung.

Утверждается, что LG Display создала специальную группу по выпуску сгибающихся OLED-экранов для Apple. Разработкой других гибких компонентов должна, по данным The Bell, заняться компания LG Innotek.

Ссылаясь на анонимные источники, издание сообщает о старте производства гибких дисплеев для Apple в 2020 году.

Согласно предварительной информации, напоминает The Korea Herald, компания Samsung выпустит смартфон со складывающимся экраном в 2018 году.