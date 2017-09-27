В Дубае протестировали беспилотное летающее такси

В одной из февральских новостей утверждалось, что летом в Дубае запустят беспилотное летающее такси. Лето прошло, но такси пока не запустили. Однако это не означает, что в ОАЭ отказались от реализации проекта: в понедельник первый полет совершил один из аппаратов, претендующих на использование в качестве такси.

Двухместный беспилотный мультикоптер, разработанный немецкой компанией Volocopter при содействии немецкой же компании Daimler, поднялся на высоту 200 м и благополучно вернул его на землю после пятиминутного полета.





Разработчики рассчитывают, что дрон сможет находиться в воздухе до 30 минут. Предполагается, что в перспективе его можно будет вызывать подобно обычному такси Uber с помощью мобильного приложения, ожидая прибытия непривычного транспортного средства в специальном «волопорте». Пока навигация выполняется только по данным GPS, но конструкторы намерены добавить средства, которые позволят облетать препятствия и не сталкиваться с другими дронами. Чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности, аппарат снабжен резервной батареей и моторами, а также парой парашютов.

Ожидается, что эксплуатация летающего такси в Дубае начнется в течение ближайших пяти лет.