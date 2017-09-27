Финансовые новости
- |
- 27.09.17
- |
- 20:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Дубае протестировали беспилотное летающее такси
15:13 27.09.2017 |
В одной из февральских новостей утверждалось, что летом в Дубае запустят беспилотное летающее такси. Лето прошло, но такси пока не запустили. Однако это не означает, что в ОАЭ отказались от реализации проекта: в понедельник первый полет совершил один из аппаратов, претендующих на использование в качестве такси.
Двухместный беспилотный мультикоптер, разработанный немецкой компанией Volocopter при содействии немецкой же компании Daimler, поднялся на высоту 200 м и благополучно вернул его на землю после пятиминутного полета.
Разработчики рассчитывают, что дрон сможет находиться в воздухе до 30 минут. Предполагается, что в перспективе его можно будет вызывать подобно обычному такси Uber с помощью мобильного приложения, ожидая прибытия непривычного транспортного средства в специальном «волопорте». Пока навигация выполняется только по данным GPS, но конструкторы намерены добавить средства, которые позволят облетать препятствия и не сталкиваться с другими дронами. Чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности, аппарат снабжен резервной батареей и моторами, а также парой парашютов.
Ожидается, что эксплуатация летающего такси в Дубае начнется в течение ближайших пяти лет.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Государство Катастрофа в Калиновке. Останутся ли ВСУ без боеприпасов
|Глава правления "Укрнафты" Марк Роллинc: Компании грозит банкротство
|Наталья Микольская: Наша цель - пересмотр условий свободной торговли с ЕС
|Сергій Місюра: Вибухи на складах у Вінницькій області, це точно диверсія
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|LG Display показала сгибающиеся лампы OLED, которые могут работать более 10 лет
|JPMorgan обязали возместить свыше $4 млрд за неправильное распоряжение наследством клиента
|5 самых больших пузырей на рынке прямо сейчас
|В Дубае протестировали беспилотное летающее такси
|Производитель пылесосов Dyson будет выпускать электромобили
|Дуров сообщил о требованиях ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей Telegram
Это интересно
|Intel представила нейроморфный процессор Loihi
|Как фирме Levi's удалось вернуть популярность
|Крупнейший алмаз за столетие Lesedi la Rona продан за $53 млн, ниже первых оценок
|Jaguar Land Rover собирается купить производителя люксовых машин
|Эксперты назвали самый надежный браузер
|WhatsApp был заблокирован в Китае в течение 2 дней, восстановил работу во вторник
|Пять странных, но научных способов получше сосредоточиться