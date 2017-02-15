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Топливно-энергетический комплекс
В Дубае готовятся запустить пассажирский беспилотный летательный аппарат
09:03 15.02.2017 |
В Дубае с июня будет запущен беспилотный летательный аппарат для перевозки пассажиров, заявил глава городского Агентства по дорогам и транспорту Матт аль-Тайер.
Для перевозки пассажиров выбрали модель беспилотника eHang 185, сделанную в Китае. Как заявил аль-Тайер, модель уже прошла часть полетных испытаний.
Дрон, как сообщает Би-Би-си, может развивать скорость до 160 км/ч.
Беспилотник - одноместный и способен перевозить груз до ста килограммов, а оставаться в небе он может в течение получаса; на более дальние полеты пока не хватает заряда аккумулятора.
Из органов управления у квадрокоптера только планшет: пассажир, по замыслу, будет выбирать на нем место назначения, а затем беспилотник по командам из диспетчерского центра движется по направлению к нему.
Других способов управления транспортным средством у пассажира нет.
"Это не просто модель, - рассказывает Аль-Тайер в беседе с Ассошиэйтед пресс. - Мы уже экспериментировали с полетами в небе города".
По словам доктора Стива Райта, лектора по авионике из Университета Западной Англии, самое важное в проекте - отточить безопасное приземление дрона.
В целом Райт настроен скептически.
"Прежде чем посадить в этот беспилотник человека, он должен налетать по меньшей мере тысячу часов, - говорит физик. - Если бы меня пытались заставить в него сесть - я бы орал и отбивался", - говорит Райт.
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