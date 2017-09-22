Ford внедрил смешанную реальность в разработку машин

Компания Ford запустила глобальное тестирование очков смешанной реальности Microsoft HoloLens во всех дизайн-центрах компании. Новая технология позволит создавать несколько вариантов дизайна машины без использования полномасштабных макетов.

Пилотный проект по использованию смешанной реальности стартовал в дизайн-студии в Дирборне. Сотрудники центра могут за несколько часов рассмотреть несколько виртуальных вариантов дизайна отдельных элементов, наложив их на физическую модель машины. При этом отображение объекта может меняться в зависимости от угла обзора.

Встроенный в очки компьютер, работающий на операционной системе Windows 10, сканирует и создает голографическую версию элемента, которая накладывается на физический макет. Дизайнеры видят его как часть транспортного средства, которую можно быстро заменить или изменить. Они могут даже оставлять заметки - визуальные или аудио - для других членов команды и синхронизировать изображение с очков между собой.

Технологию также подключили к системе проектирования, чтобы дизайнеры могли работать над моделью совместно с инженерами. Например, в режиме реального времени они видят не только дизайн боковых зеркал, но и могут оценить их функциональность и удобство.

В прошлом году компания BMW внедрила в процесс разработки автомобилей технологии из мира компьютерных игр - шлемы виртуальной реальности HTC Vive, которые инженеры немецкого автопроизводителя используют на стадии проектирования новых моделей. Шлемы применяют, например, для имитации поездки по городу, чтобы оценить обзорность машины.