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Ford внедрил смешанную реальность в разработку машин
10:44 22.09.2017 |
Компания Ford запустила глобальное тестирование очков смешанной реальности Microsoft HoloLens во всех дизайн-центрах компании. Новая технология позволит создавать несколько вариантов дизайна машины без использования полномасштабных макетов.
Пилотный проект по использованию смешанной реальности стартовал в дизайн-студии в Дирборне. Сотрудники центра могут за несколько часов рассмотреть несколько виртуальных вариантов дизайна отдельных элементов, наложив их на физическую модель машины. При этом отображение объекта может меняться в зависимости от угла обзора.
Встроенный в очки компьютер, работающий на операционной системе Windows 10, сканирует и создает голографическую версию элемента, которая накладывается на физический макет. Дизайнеры видят его как часть транспортного средства, которую можно быстро заменить или изменить. Они могут даже оставлять заметки - визуальные или аудио - для других членов команды и синхронизировать изображение с очков между собой.
Технологию также подключили к системе проектирования, чтобы дизайнеры могли работать над моделью совместно с инженерами. Например, в режиме реального времени они видят не только дизайн боковых зеркал, но и могут оценить их функциональность и удобство.
В прошлом году компания BMW внедрила в процесс разработки автомобилей технологии из мира компьютерных игр - шлемы виртуальной реальности HTC Vive, которые инженеры немецкого автопроизводителя используют на стадии проектирования новых моделей. Шлемы применяют, например, для имитации поездки по городу, чтобы оценить обзорность машины.
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