Microsoft зафиксировал всплеск кибератак на свои облачные сервисы

Облачные сервисы стали пользоваться такой популярностью, что привлекли внимание киберпреступников. С января по март 2017 г. Microsoft зафиксировал в 4 раза больше угроз для своих облачных сервисов Microsoft Azure, чем за те же месяцы 2016 г. На 44% увеличилось число попыток входа в учетную запись Microsoft с вредоносных IP-адресов, что стало основной причиной заражения облачных сервисов, отчиталась корпорация. В числе других популярных механизмов атак корпорация называет спам и использование протоколов удаленного доступа.

Облака крайне важны для бизнеса Microsoft. Когда в 2014 г. Сатья Наделла заступил на пост гендиректора, он сфокусировался на развитии именно облачных сервисов, идея окупилась и котировки акций компании начали расти, писала The Wall Street Journal.

Пока киберпреступники только присматриваются к облачным сервисам, во всяком случае, о массовых взломах облачных хранилищ пока речи не идет, говорит консультант по кибербезопасности Cisco Алексей Лукацкий: способы монетизации пока не ясны киберпреступникам. По его мнению, основная опасность для пользователей облаков - потеря данных, поэтому в первую очередь им стоит заботиться о резервном копировании. Наименее защищены облачные SasS-сервисы (софт как услуга, Software as a Service), где пользователь не контролирует, по сути, ничего, кроме своих данных, считает Лукацкий. Безопаснее сервисы IaaS (виртуальная инфраструктура, Infrastructure as a Service), а еще более безопасны IaaS, где пользователь может сам следить за безопасностью данных и устанавливать средства их защиты, объясняет он.

Поскольку многие организации переносят в облака критически важные бизнес-процессы (данные о транзакциях, обработка персональных данных), хакеры рассматривают облака как один из основных объектов для атаки, считает замдиректора по технологиям компании «Информзащита» Евгений Климов. Провайдеры не рассказывают клиентам о методах защиты облаков (и клиенты никак не могут на них влиять), в этом сервисе все равно может быть выгода, продолжает Климов. В отличие от заказчика провайдер может себе позволить штат профессионалов и покупку передовых решений по безопасности, указывает он.

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