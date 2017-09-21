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Мошенники вымогают деньги у владельцев Mac с помощью Find My iPhone
10:50 21.09.2017 |
Киберпреступники научились вымогать деньги у владельцев Mac с помощью функции Find My iPhone. Как сообщает портал MacRumors, за последние несколько дней начали появляться жалобы от пользователей, ставших жертвами вымогателей. Злоумышленники авторизуются в принадлежащей жертве учетной записи iCloud, удаленно блокируют ее компьютер, используя функцию Find My iPhone, и требуют выкуп за восстановление доступа.
Имея логин и пароль жертвы, мошенники могут заблокировать ее Mac с помощью кода доступа даже при активированной двухфакторной аутентификации. Дело в том, что компания Apple позволяет воспользоваться функцией Find My iPhone без двухфакторной аутентификации в случае потери или кражи единственного доверенного устройства.
Пользователи, чьи учетные записи iCloud были заранее взломаны, получают от вымогателей уведомление с требованием выкупа за код доступа для разблокировки Mac. Вероятно, злоумышленникам удалось получить учетные данные пользователей, утекшие в результате прошлых взломов различных сервисов, а серверы Apple скомпрометированы не были. Похоже, проблема затрагивает только тех, кто использует одни и те же учетные данные для различных сервисов.
Для того чтобы не стать жертвой вышеописанного мошенничества, рекомендуется сменить Apple ID, включить двухфакторную аутентификацию и не использовать один и тот же пароль для разных сервисов.
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