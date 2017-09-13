Apple Watch series 3 получили модуль сотовой связи

С помощью часов без участия смартфона можно совершать и принимать звонки, обмениваться сообщениями, пользоваться навигацией и слушать музыку через Apple Music.

Габариты устройства не изменились. Дизайн также остался прежним, если не считать окрасившееся в красный цвет колесико. Зато кардинальным образом доработали «начинку». Новый двухъядерный процессор на 70% быстрее, при этом часы стали на 50% более энергоэффективными.

В часах применяется не физическая SIM-карта, к которой мы привыкли, а электронная. Wi-Fi по сравнению с предыдущей моделью ускорился на 85%. Из других нововведений отметим наличие GPS, «говорящей Siri» и альтиметра (для измерения высоты), а также возможность выбрать модель Apple Watch в керамическом корпусе.





Новые часы держат заряд до 18 часов в обычном режиме использования.

Говоря о 18 часах, Apple подразумевает, что пользователь 90 раз проверит время, столько же раз посмотрит на уведомление о каком-то событии, 45 минут проведет, используя приложения, а также устроит 30-минутную тренировку с прослушиванием музыки. Что касается модели с модулем LTE, то Apple подразумевает 4 часа работы в сети сотового оператора и 14 часов - в связке с iPhone по Bluetooth.

Очевидно, что при разговорах через Apple Watch или активных тренировках время работы от аккумулятора будет снижаться, причем существенно. В режиме разговора при подключении к iPhone по Bluetooth часы держат заряд до 3 часов. Однако если звонить с часов, которые подключены к сети LTE, то они проработают «более часа».

В режиме воспроизведения звука автономность устройства составляет до 10 часов. В режиме спортивной тренировки часа продержатся: до 10 часов при тренировке в помещении и до 5 часов при тренировке на открытом воздухе с использованием данных GPS.

Apple Watch Series 3 заряжаются до 80% за 1,5 часа и до 100% за 2 часа.

Прием заказов на новинку стартует с 15 сентября, а в продаже часы появятся 22 сентября. В США цены на Apple Watch series 3 стартуют с $329 за версию без поддержки сотовой связи. Цены на модификации с LTE будут начинаться от $399.