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Хакеры КНДР атакуют биржи криптовалют
14:35 30.08.2017 |
За недавними кибератаками на южнокорейские биржи криптовалюты может стоят КНДР. К такому выводу пришли два крупных информационных агентства.
Как сообщает некоммерческое информагентство Radio Free Asia, северокорейские хакеры уже осуществила три кибератаки на криптовалютные биржи в Южной Корее и одну - в Европе. Атаки осуществлялись с интервалами, и не исключено, что резонансный взлом криптовалютной биржи Bithumb - также дело рук северокорейских хакеров.
Американское информагентство United Press International (UPI) подтверждает заявление коллег из Radio Free Asia. Как сообщает UPI со ссылкой на южнокорейский Центр по исследованию кибервойны CWIC, были зафиксированы попытки атаковать не одну-две, а целый ряд бирж. По словам главы CWIC Саймона Чои (Simon Choi), помимо бирж, хакеры также атаковали использующие блокчейн стартапы, занимающиеся финансовыми технологиями компании и пр. Согласно сообщению CWIC, обнаруженный в фишинговых письмах вредоносный код идентичен вредоносному ПО северокорейского происхождения.
Стоит отметить, сообщения обоих информагентств весьма расплывчаты и не приводят ни подробностей, ни доказательств. Тем не менее, они совпадают с новостями, публикуемыми в специализированных изданиях для Bitcoin-сообщества. Кроме того, именно у КНДР есть и мотивы, и возможности для осуществления подобных атак. Похищая биткойны, обложенная санкциями Северная Корея может улучшить свое финансовое положение, а заодно и получить «иностранную» валюту, которую правительства иностранных государств не могут заблокировать.
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