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Хакеры взломали одну из крупнейших бирж криптовалюты
17:38 05.07.2017 |
Четвертая в мире по величине биржа криптовалюты Bithumb стала жертвой неизвестных хакеров. В результате инцидента была похищена криптовалюта Ethereum и Bitcoin (сумма ущерба пока не уточняется).
Свидетельства атаки были обнаружены в прошлый четверг, когда южнокорейские пользователи, составляющие большую часть клиентов Bithumb, стали жаловаться в местной соцсети на потерю контроля над своими кошельками. Спустя день администрация биржи подтвердила факт взлома, но не предоставила никаких подробностей.
Новые сведения об инциденте появились в понедельник, 3 июля, когда администрация Bithumb под давлением журналистов была вынуждена подробнее рассказать о случившемся. Атака началась вечером 29 июня со взлома компьютера одного из сотрудников биржи, с которого были похищены данные свыше 31,8 тыс. пользователей Bithumb (около 3% всей клиентской базы). Злоумышленникам удалось заполучить имена пользователей, их электронные адреса и номера телефонов. Вскоре после взлома пользователи стали жаловаться на похищение средств с их счетов на Bithumb. Как именно хакеры получили контроль над кошельками, не уточняется.
Похоже, администрация биржи сама не знает, какую сумму злоумышленникам удалось похитить. Тем не менее, она пообещала до 5 июля выплатить каждому пострадавшему компенсацию в размере до 100 тыс. вон ($897). «Когда точный размер ущерба будет установлен, мы возместим потери в полном объеме», - говорится в заявлении Bithumb.
29 июля жертвами хакеров также стали пользователи кошелька Classic Ether Wallet для криптовалюты Ethereum Classic. С помощью социальной инженерии киберпреступники завладели доменом Classic Ether Wallet и похитили со счетов $300 тыс. в криптовалюте Ethereum Classic. Связаны ли оба инцидента, неизвестно.
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