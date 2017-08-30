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Google представила платформу дополненной реальности ARCore, которая в первую очередь будет доступна для разработчиков
13:11 30.08.2017 |
Она позволяет превратить Android-смартфоны в устройства, способные эффективно работать с AR, и является аналогом подобного решения от Apple - ARKit. Последняя входит в состав операционной системы iOS 11.
Сперва Google ARCore доберется до смартфонов линейки Pixel, а также флагманского смартфона Samsung Galaxy S8 под управлением Android 7.0 Nougat и новее. К моменту выхода финальной версии платформы, считают в Google, поддержку ARCore обеспечат около 100 млн мобильных девайсов.
Дополенная реальность с применением новой платформы не потребует дополнительных компонентов, как, например, в смартфонах, поддерживающих технологию Tango (она представляет собой более продвинутый вариант AR, на рынке присутствует два потребительских девайса - Lenovo Phab 2 Pro и ASUS Zenfone AR).
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