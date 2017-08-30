Google представила платформу дополненной реальности ARCore, которая в первую очередь будет доступна для разработчиков

Она позволяет превратить Android-смартфоны в устройства, способные эффективно работать с AR, и является аналогом подобного решения от Apple - ARKit. Последняя входит в состав операционной системы iOS 11.

Сперва Google ARCore доберется до смартфонов линейки Pixel, а также флагманского смартфона Samsung Galaxy S8 под управлением Android 7.0 Nougat и новее. К моменту выхода финальной версии платформы, считают в Google, поддержку ARCore обеспечат около 100 млн мобильных девайсов.





Дополенная реальность с применением новой платформы не потребует дополнительных компонентов, как, например, в смартфонах, поддерживающих технологию Tango (она представляет собой более продвинутый вариант AR, на рынке присутствует два потребительских девайса - Lenovo Phab 2 Pro и ASUS Zenfone AR).