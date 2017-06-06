Новые ОС Apple: мультизадачность, файловый менеджер и дополненная реальность

Apple стабильно презентует новые версии операционных систем на WWDC, и мероприятие 5 июня не стало исключением. Компания показала iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4 и слегка обновленную tvOS, в которой появилась поддержка Amazon Prime Video. Далее речь зашла об Apple Watch. В показанной версии watchOS изменился принцип отображения информации на рабочем экране: уведомления подбирает Siri при помощи машинного обучения, что позволяет достичь более персонализированного подхода к каждому обладателю Apple Watch.





Среди других нововведений watchOS 4 - переделанное приложение с музыкой. На дисплей теперь выводятся обложки альбомов, которые прокручиваются боковым колесиком Digital Crown. А между открытыми приложениями теперь можно переключаться, примерно как на iPhone и iPad, - это будет гораздо быстрее, чем искать их среди россыпи иконок в меню. Также к спортивным активностям можно привязывать плейлисты. Они включатся автоматически при старте режима тренировки. Заодно появились новые циферблаты, но сторонним разработчикам все еще запрещено создавать свои варианты.

Намного больше изменений в iOS 11. Главным нововведением видится не пересылка денег через iMessage при помощи сервиса Apple Pay и не новый экран быстрого доступа, где в кои-то веки можно удалять и добавлять иконки. В новую систему гораздо глубже интегрирована Siri. Она стала полноценным виртуальным помощником, и ее функции значительно шире, чем поставить будильник, сообщить погоду или создать напоминание. Siri, как и настоящие секретари, будет знать о своем боссе весьма много.

Во-первых, система тщательно следит за вашей активностью в смартфоне: какие новости вы читаете, как проводите время. На основе собранной информации получится не только блестящий компромат. Siri будет давать персональные советы (куда лучше отправиться отдохнуть, например). Ассистент обучается новым словам (сложные имена, географические названия) и сможет предлагать их при вводе текста.

Кроме того, теперь Siri может в реальном времени переводить речь с одного языка на другой. В первое время будет работать только перевод с английского на китайский, испанский, итальянский, французский и немецкий.

Для снимков доступны новые фильтры, а «живые фото» обзавелись тремя эффектами: их можно запустить по бесконечному кругу, с эффектом маятника (воспроизведение от начала до конца и в обратную сторону) плюс съемка на длинной экспозиции.

В приложении «Музыка» отныне можно видеть, что слушают ваши друзья, а «Карты» показывают зоны Duty Free в некоторых аэропортах. Водители смогут включить режим «Не беспокоить», когда управляют автомобилем, - входящие поступать не будут, а звонящие вам люди получат сообщение, что вы временно не можете ответить.

Больше изменений iOS 11 принесет в iPad. Наконец-то реализована полноценная мультизадачность с функцией drag'n'drop. Открыли на одной части экрана приложение «Почта», на другой - «Фото» - и просто перетягиваете снимки в новое письмо, никаких лишних операций совершать не нужно. На презентации это выглядело в самом деле очень удобно, и единственный вопрос, который возникал, - это «Почему этого не сделали раньше?».

В версии iOS 11 для планшетов появилась панель Dock (по аналогии с настольной macOS). Внизу размещаются программы для быстрого доступа, между ними можно мгновенно переключаться.

Магазин App Store полностью переделан. Наконец появилось приложение «Файлы». Оно представляет собой самый обычный файловый менеджер, который хранит все содержимое устройства в одном месте. Да, в Android это давным-давно реализовано. Нет, в iOS такого раньше не было.

Apple добавила в iOS 11 инструментарий AR Kit, который будет использоваться для создания приложений с дополненной реальностью. Во время презентации показывали фрагмент игры в AR, и выглядело это просто невероятно: на большом столе через экран iPad Pro материализовались постройки с юнитами, которые были атакованы с воздуха. Система не стушевалась при перемещении планшета, а графика выглядела вполне качественной.

Новая macOS получила странное название - High Sierra. Прошлая версия, внимание, называлась Sierra. Реализована новая файловая система, которая заточена под работу с крупными файлами. Появилась поддержка кодека H.265, который пригодится при воспроизведении 4K-видео. Штатный браузер Safari будет сам останавливать на сайтах видео, которые запускаются автоматически. Вдобавок High Sierra получила поддержку устройств виртуальной реальности: на презентации показывали демо с использованием шлема HTC Vive.