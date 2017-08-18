Apple подала заявки на патенты, в которых описана акустическая система, учитывающая местонахождение слушателя

Конструкция АС включает массив излучателей, расположенных на боковой поверхности цилиндра. По замыслу изобретателей, определив с помощью соответствующих датчиков (с этой целью возможно использование микрофонов, камер и т.п.) местонахождение слушателя, колонка автоматически включает только те излучатели, которые направлены в его сторону.

Предполагается, что массив в виде тела вращения удобнее традиционных колонок, которые необходимо располагать в определенных точках помещения и ориентировать вручную, так что оптимальной для прослушивания оказывается только некоторая фиксированная область пространства.

Симметричные относительно оси вращения массивы можно расположить и ориентировать произвольно, после чего диаграммы направленности с учетом окружения настраиваются с помощью тестовых сигналов и микрофона.

В заявке предусмотрено, что АС может иметь не только цилиндрическую форму, но также форму призмы, многогранника, конуса, усеченного конуса, пирамиды, усеченной пирамиды или сферы.

О планах реализации вышеизложенных идей в серийной продукции Apple пока информации нет.