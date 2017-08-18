Финансовые новости
- |
- 18.08.17
- |
- 20:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Apple подала заявки на патенты, в которых описана акустическая система, учитывающая местонахождение слушателя
15:45 18.08.2017 |
Конструкция АС включает массив излучателей, расположенных на боковой поверхности цилиндра. По замыслу изобретателей, определив с помощью соответствующих датчиков (с этой целью возможно использование микрофонов, камер и т.п.) местонахождение слушателя, колонка автоматически включает только те излучатели, которые направлены в его сторону.
Предполагается, что массив в виде тела вращения удобнее традиционных колонок, которые необходимо располагать в определенных точках помещения и ориентировать вручную, так что оптимальной для прослушивания оказывается только некоторая фиксированная область пространства.
Симметричные относительно оси вращения массивы можно расположить и ориентировать произвольно, после чего диаграммы направленности с учетом окружения настраиваются с помощью тестовых сигналов и микрофона.
В заявке предусмотрено, что АС может иметь не только цилиндрическую форму, но также форму призмы, многогранника, конуса, усеченного конуса, пирамиды, усеченной пирамиды или сферы.
О планах реализации вышеизложенных идей в серийной продукции Apple пока информации нет.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина намерена возобновить СРП с Vanco Prykerchenska на черноморском шельфе
|Кабмин снизил на 25% нормы потребления газа без счетчиков
|Без стены в мозгах. Почему ФСБ удается пачками штамповать украинских диверсантов
|Выжженная земля. Поможет ли "гибридам" новая тактика под Мариуполем
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Чему должны учить бизнес-школы в эпоху цифровой революции
|Apple подала заявки на патенты, в которых описана акустическая система, учитывающая местонахождение слушателя
По замыслу изобретателей, определив с помощью соответствующих датчиков (с этой целью возможно использование микрофонов, камер и т.п.) местонахождение слушателя, колонка автоматически включает только те излучатели, которые направлены в его сторону.
|Автомобили Genesis научились взаимодействовать с помощником Google Assistant
|Компания BMW раскрыла близкий к серийному новый родстер Z4
|Китайский хайтек догнал и перегнал американский
|Эксперт отвечает Илону Маску: искусственный интеллект не угроза
Это интересно
|Как инфошум глушит нашу продуктивность
|Microsoft обучает дроны принимать решения на лету
|Анонсирован самый мощный и дорогой смартфон Nokia
|Samsung выпустит первый в мире смартфон со встроенным алкотестером
|Компании США возвращают удаленных сотрудников обратно в офисы
|Fiat Chrysler объединит усилия с BMW, Intel и Mobileye для разработки робомобилей
|Как научить ребенка инвестировать: 3 стратегии