Сколько Google платит Apple?

Корпорация Apple не называет точную сумму, которую ей перечисляет Google за то, чтобы оставаться поисковиком по умолчанию на устройствах iPhones и iPads. Размер выплат может достигать $3 млрд в год, пишет издание BusinessInsider.

Согласно судебным документам в 2014 г. Google заплатила Apple $1 млрд, заявляет Тони Сакконаги, аналитик компании Bernstein Research (входит в транснациональную инвестиционную компанию AllianceBernstein). По оценкам эксперта, общие выплаты Google корпорации Apple в 2017 г. могут приближаться к $3 млрд. И вот как он сделал такие выводы.

"Наша оценка разбита на три части:

1. Стороннее исследование рынка предполагает, что совокупные мобильные доходы Google увеличились с $16 млрд до $50 млрд, то есть утроились. Соответственно платежи Apple, вероятно, увеличились соразмерно (до $3 млрд) с того времени.

2. В последних двух кварталах выручка Apple от реализации услуг увеличилась на $2,4 млрд, при этом App Store внес наиболее значимый вклад ($1,35 млрд). Доходы от лицензирования могли составить $500 млн или даже больше.

3. Расходы Google на привлечение трафика (TAC) оцениваем в 2,2x. Предполагаем, что если Apple имела долю, то сумма платежей от Google могла бы составлять $2,2 млрд. Мы отмечаем, что согласно сообщениям в СМИ доля дохода между Apple и Google была на уровне 34%. Если исходить из этих данных, то на сегодняшний момент выплаты корпорации Google корпорации Apple составляют более $3 млрд".

Согласно оценке Bernstein Research лицензионные выплаты Google составляют основную часть всех доходов Apple от сервисов. По мнению эксперта Тони Сакконаги, Google может прекратить выплаты Apple, если сочтет, что его поисковик настолько популярен, что Apple и так в любом случае будет устанавливать по умолчанию именно этот поисковик. Тем не менее Google вряд ли пойдет на такой шаг, считает Сакконаги. Ведь мобильный поиск на устройствах на iOS приносит около 50% всей выручки Google от мобильных поисковых систем.