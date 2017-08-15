Не выпустившую ни одного смартфона компанию оценили в $1,2 миллиарда

Стоимость Essential превышает миллиард долларов, передает издание The Verge со ссылкой на колумниста Bloomberg. При этом компания на данный момент не выпустила еще ни одного смартфона. Бренд основан бывшим создателем операционной системы Android Энди Рубином. Ранее представленный смартфон компании задерживается.

Сообщается, что общая стоимость Essential теперь составляет около $1,2 млрд. Цена компании стабильно растет: ранее в июле она ориентировочно стоила $997 млн.

Essential официально показала свой первый смартфон 30 мая. Устройство получило безрамочный дисплей, который в верхней области огибает фронтальную камеру. Экран с диагональю 5,7 дюйма получил разрешение 2560×1312. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 835 и оснащен 4 ГБ оперативной памяти. Essential можно оснастить фирменными модулями: например, доступна улучшенная камера.

Сразу после премьеры смартфона стал доступен предзаказ для жителей США по цене $699, но сроки поставки не сообщались. Компания до сих пор не начала продажи смартфонов.



