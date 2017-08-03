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Специалистами Panasonic разработана система, бесконтактно определяющая степень сонливости водителя
13:01 03.08.2017 |
Компания Panasonic представила разработку, которая призвана повысить безопасность дорожного движения. Речь идет о системе, определяющей степень сонливости водителя. В отличие от разработки Toyobo и Union Tool того же назначения , система Panasonic работает бесконтактно.
Для определения степени сонливости используется оценка состояния водителя по частоте моргания и выражению лица. Для этого система анализирует изображение, поступающее с камеры, уставленной в кабине. Обработка выполняется с помощью технологий искусственного интеллекта. При этом с помощью тепловизора учитываются изменения тепловыделения тела, сопровождающие смену физического состояния. Как утверждается, система способна предвидеть переход на следующий уровень сонливости, который часто происходит незаметно для водителя. Более того, система может регулировать температуру воздуха в салоне, чтобы поддерживать комфортные для бодрствования условия. Другие системы, чтобы не дать водителю уснуть, используют звуковые сигналы и вибрацию, что может раздражать водителя. Отметим, что в качестве крайней меры система Panasonic тоже подает звуковой сигнал или сообщение о необходимости отдыха.
Конечно, систему можно использовать не только в автомобилях. По мнению Panasonic, она также подойдет для офисов и учебных аудиторий.
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