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Новые iPhone получат лазерную автофокусировку
08:37 21.07.2017 |
Apple оснастит главную камеру в новых моделях своих смартфонов системой 3D лазерной фокусировки. Эти обновления потребуются для работы анонсированной на WWDC технологии дополненной реальности ARKit в iOS 11. Кроме понимания глубины в сценах дополненной реальности, лазер позволит усовершенствовать систему автофокусировки камеры смартфона.
В iPhone 6 компания использует Focus Pixels - выделенные пиксели на сенсоре для быстрой, как в зеркальных камерах, фокусировки.
Лазерная автофокусировка работает посредством испускания низкоинтенсивных пучков ИК-диапазона на объект и высчитывания дистанции фокусировки в зависимости от времени, которое требуется свету на путь до объекта и обратно к камере. Это особенно удобно в сценах со слабым освещением. Скорее всего, iPhone 8 получит гибридную автофокусировку, без отказа от фазовых Focus Pixels. Такие же решения используются в некоторых Android-смартфонах, например Google Pixel и Huawei P10.
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