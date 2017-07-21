Новые iPhone получат лазерную автофокусировку

Apple оснастит главную камеру в новых моделях своих смартфонов системой 3D лазерной фокусировки. Эти обновления потребуются для работы анонсированной на WWDC технологии дополненной реальности ARKit в iOS 11. Кроме понимания глубины в сценах дополненной реальности, лазер позволит усовершенствовать систему автофокусировки камеры смартфона.

В iPhone 6 компания использует Focus Pixels - выделенные пиксели на сенсоре для быстрой, как в зеркальных камерах, фокусировки.

Лазерная автофокусировка работает посредством испускания низкоинтенсивных пучков ИК-диапазона на объект и высчитывания дистанции фокусировки в зависимости от времени, которое требуется свету на путь до объекта и обратно к камере. Это особенно удобно в сценах со слабым освещением. Скорее всего, iPhone 8 получит гибридную автофокусировку, без отказа от фазовых Focus Pixels. Такие же решения используются в некоторых Android-смартфонах, например Google Pixel и Huawei P10.