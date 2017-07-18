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Хакер украл криптовалюту Etherium на $32 миллиона
14:08 20.07.2017 |
Неизвестный хакер воспользовался уязвимостью Ethereum-кошельков и украл 153 тыс. единиц этой криптовалюты. В переводе на реальные деньги сумма составила около $32 млн. К утечке привела уязвимость в клиенте Parity, который используется для работы с Ethereum. Сообщается, что злоумышленниками было совершено три операции по переводу средств.
Слабое место в защите проявилось через контракт для создания кошельков с подписью wallet.sol в актуальной версии Parity. Несколько человек могут управлять криптографическими ключами, которые дают доступ к переводу валюты, если это действие одобрило большинство владельцев ключей.
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