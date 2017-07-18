Хакер похитил почти $8 млн в криптовалюте, подменив адрес Ethereum-кошелька, на который отправлялись деньги во время ICO

Неизвестный злоумышленник взломал web-сайт блокчейн-стартапа CoinDash и похитил порядка $7,9 млн в эквиваленте криптовалюты Ethereum, подменив адрес кошелька, на который отправлялись деньги во время Initial Coin Offering (первичное размещение токенов, ICO).

ICO проекта стартовало 17 июля нынешнего года. Всего через три минуты после начала краудфандинга представители CoinDash предупредили о компрометации своего сайта и попросили пользователей не отправлять деньги на указанный адрес Ethereum-кошелька. В настоящее время подробности атаки неизвестны. По всей видимости, злоумышленник взломал официальный сайт компании и подменил указанный адрес для отправки эфиров.

За те несколько минут, пока на сайте демонстрировался поддельный кошелек, инвесторы успели отправить на него 43438,45 эфиров (по курсу на 18 июля это порядка $7,9 млн). Примечательно, даже после того, как администрация Ethereum отметила кошелек как фейковый (FAKE_CoinDash), средства на него продолжали поступать.

Сама компания объявила о завершении сбора средств и пообещала выпустить позже более подробное заявление касательно взлома. В ответ некоторые пользователи обвинили компанию в фабрикации взлома и даже пригрозили судом.

По их мнению, инцидент - на самом деле инсайдерская работа, позволившая создателям CoinDash присвоить миллионы долларов, возложив вину на некоего хакера, который, скорее всего, никогда не будет найден.

Ethereum - гибкая платформа для создания децентрализованных сервисов и приложений с собственной внутренней обменной валютой. Обменные единицы Ethereum обычно называют эфирами (ЕТН). В отличие от Bitcoin, специализирующейся на анонимных транзакциях исключительно своей электронной валюты, Ethereum представляет собой открытое сообщество, в котором основатели, разработчики и главные инвесторы известны широкой публике.