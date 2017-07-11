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Tesla построит в Австралии крупнейший в мире литиево-ионный аккумулятор
08:54 10.07.2017 |
Основатель и глава компании Tesla Илон Маск в пятницу объявил о получении согласия от властей Австралии на строительство самой большой в мире системы литий-ионных батарей, пишет The International Business Times.
Крупнейшее батарейное хранилище планируется построить в штате Южная Австралия.
Местное население испытывает острую нехватку электроэнергии после того, как в сентябре 2016 года на Южную Австралию обрушился сильнейший за последние 50 лет ураган. В столице штата Аделаиде скорость ветра достигала 90 км/ч, а волны - более 10 метров. Ураган повредил объекты инфраструктуры и оставил без электричества около 1,7 млн человек.
Проект будет реализован в сотрудничестве с французской компанией по производству возобновляемых источников энергии Neoen. Станция хранения электроэнергии будет подключена к ветряной электростанции в городе Джеймстаун. Общая мощность системы батарей составит 100 МВт, емкость - 129 МВт-ч. Этого будет достаточно, чтобы осветить 30 тыс. домов.
"Если Южная Австралия готова пойти на большой риск, то и мы тоже", - сказал Маск в Аделаиде во время объявления итогов тендера.
В марте 2017 года Маск пообещал в течение 100 дней решить проблему жителей штата Южная Австралия и обеспечить их бесперебойными поставками электроэнергии. При этом Маск подчеркнул, что если компания не сумеет выполнить контракт и обеспечить полноценное функционирование системы за 100 дней, она откажется от вознаграждения и сделает все бесплатно.
Обратный отсчет обещанных ста дней начнется после того, как в ближайшие недели будет подписано соглашение между Tesla, Neoen, властями штата и австралийским энергетическим оператором.
По словам Маска, если Tesla не уложится в срок, проект может стоить его компании свыше $50 млн. Сколько она заработает в случае успеха, не уточняется.
Премьер-министр Южной Австралии Джей Везерилл назвал соглашение с Tesla историческим.
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