Аналитик: Apple выпустит смарт-очки Apple Glasses к 2020 году

Apple выпустит смарт-очки Apple Glasses к 2020 г., считает соучредитель инвестиционной компании Loup Ventures Джин Манстер, давно следящий за деятельностью купертинского IT-гиганта.

По мнению эксперта, Apple Glasses будут представлять собой носимое устройство дополненной реальности (augmented reality, AR), с помощью которого пользователи смогут видеть цифровой контент поверх реальных окружающих объектов. Сейчас для этих целей используется экран смартфона.

Согласно прогнозам Манстера в 2018 фингоду, после выхода кардинально обновленной модели iPhone, смартфонная выручка Apple увеличится на 15% и обеспечит 64% от совокупного объема продаж компании. Затем в 2019 г. рост прекратится, а с 2020 фингода выручка от смартфонов будет размываться смарт-очками.

Сам аналитик не стал разъяснять причин такой динамики, однако обозреватели CNBC связывают это с тем, что часть функций iPhone перекочует в AR-очки, в результате чего пользователи получат более быстрый и удобный доступ к мобильным приложениям без необходимости доставать смартфон. По оценкам Манстера, в период с 2020 по 2022 гг. продажи iPhone будут снижаться примерно на 3-4%, а в штучном выражении ожидается сокращение на 2%.

В Apple никогда не утверждали, что собираются разрабатывать собственные AR-очки, однако у компании Тима Кука очевиден интерес к сфере дополненной реальности. На минувшей конференции разработчиков "яблочная" корпорация представила ARKit - ответ Apple на платформу дополненной реальности Google Tango. ARKit позволяет добавлять AR-технологии в приложения и будет поддерживать движки Unity, Unreal Engine и Scenekit.

Фреймворк ARKit использует визуальную инерциальную одометрию (ВИО) для отслеживания поверхностей, объектов и положения в окружающем мире. Через ВИО мобильное устройство сравнивает и объединяет данные камеры с информацией фреймворка Core Motion от акселерометра, гироскопа, шагомера и контекстуальных событий. Никакой дополнительной внешней калибровки не требуется.

С помощью ARKit iPhone и iPad могут анализировать сцену, представленную камерой, и находить вокруг горизонтальные плоскости, распознавая столы и полы, а также отслеживать и размещать объекты на них и относительно них. В основе фреймворка лежит SLAM-трекинг. ARKit также использует датчик камеры для оценки общего количества света, доступного в сцене, и корректирует освещение для виртуальных объектов.

Разработчики приложений уже начали экспериментировать с новым фреймворком дополненной реальности, и результаты выглядят многообещающе.

Вот, например, приложение, которое позволяет посмотреть, как будет выглядеть будущий дом на реальной местности. Такой софт пригодится как архитекторам, так и обычным пользователям, для того чтобы увидеть макет дома в размере 1:1.





В случае с экспериментальной реализацией Minecraft AR все действия происходят так же, как и в обычной версии игры. Разница в том, что реальный мир становится игровой картой, не столь безграничной, однако полностью безопасной.





А это демо порадует фанатов игры Overwatch. При помощи ARKit можно пригласить к себе домой (в данном примере - в спальню) Роковую вдову или любого другого персонажа из любимых франшиз.



