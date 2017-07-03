Финансовые новости
- |
- 03.07.17
- |
- 23:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Аналитик: Apple выпустит смарт-очки Apple Glasses к 2020 году
18:00 03.07.2017 |
Apple выпустит смарт-очки Apple Glasses к 2020 г., считает соучредитель инвестиционной компании Loup Ventures Джин Манстер, давно следящий за деятельностью купертинского IT-гиганта.
По мнению эксперта, Apple Glasses будут представлять собой носимое устройство дополненной реальности (augmented reality, AR), с помощью которого пользователи смогут видеть цифровой контент поверх реальных окружающих объектов. Сейчас для этих целей используется экран смартфона.
Согласно прогнозам Манстера в 2018 фингоду, после выхода кардинально обновленной модели iPhone, смартфонная выручка Apple увеличится на 15% и обеспечит 64% от совокупного объема продаж компании. Затем в 2019 г. рост прекратится, а с 2020 фингода выручка от смартфонов будет размываться смарт-очками.
Сам аналитик не стал разъяснять причин такой динамики, однако обозреватели CNBC связывают это с тем, что часть функций iPhone перекочует в AR-очки, в результате чего пользователи получат более быстрый и удобный доступ к мобильным приложениям без необходимости доставать смартфон. По оценкам Манстера, в период с 2020 по 2022 гг. продажи iPhone будут снижаться примерно на 3-4%, а в штучном выражении ожидается сокращение на 2%.
В Apple никогда не утверждали, что собираются разрабатывать собственные AR-очки, однако у компании Тима Кука очевиден интерес к сфере дополненной реальности. На минувшей конференции разработчиков "яблочная" корпорация представила ARKit - ответ Apple на платформу дополненной реальности Google Tango. ARKit позволяет добавлять AR-технологии в приложения и будет поддерживать движки Unity, Unreal Engine и Scenekit.
Фреймворк ARKit использует визуальную инерциальную одометрию (ВИО) для отслеживания поверхностей, объектов и положения в окружающем мире. Через ВИО мобильное устройство сравнивает и объединяет данные камеры с информацией фреймворка Core Motion от акселерометра, гироскопа, шагомера и контекстуальных событий. Никакой дополнительной внешней калибровки не требуется.
С помощью ARKit iPhone и iPad могут анализировать сцену, представленную камерой, и находить вокруг горизонтальные плоскости, распознавая столы и полы, а также отслеживать и размещать объекты на них и относительно них. В основе фреймворка лежит SLAM-трекинг. ARKit также использует датчик камеры для оценки общего количества света, доступного в сцене, и корректирует освещение для виртуальных объектов.
Разработчики приложений уже начали экспериментировать с новым фреймворком дополненной реальности, и результаты выглядят многообещающе.
Вот, например, приложение, которое позволяет посмотреть, как будет выглядеть будущий дом на реальной местности. Такой софт пригодится как архитекторам, так и обычным пользователям, для того чтобы увидеть макет дома в размере 1:1.
В случае с экспериментальной реализацией Minecraft AR все действия происходят так же, как и в обычной версии игры. Разница в том, что реальный мир становится игровой картой, не столь безграничной, однако полностью безопасной.
А это демо порадует фанатов игры Overwatch. При помощи ARKit можно пригласить к себе домой (в данном примере - в спальню) Роковую вдову или любого другого персонажа из любимых франшиз.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госбюджет-2017 за 6 мес. перевыполнен на 13,1% по доходам - Госказначейство
|Индекс базовых отраслей Украины в мае вернулся к росту - Нацбанк
|МВФ исключит требование о земельной реформе для очередного транша Украине, - источник
|Регламентный комитет Рады счел необоснованным представление генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Дейдея
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Аналитик: Apple выпустит смарт-очки Apple Glasses к 2020 году
|Вор, похитивший биткойны у других киберпреступников, признал свою вину
|Хотите, чтобы ваша новая должность называлась "ниндзя времени"?
|В новой Audi A8 появится массаж ног
|Отныне тесты для получения удостоверения водителя в Украине будут сдавать по новым экзаменационным вопросам
|LG будет поставлять системы кругового обзора для премиальных немецких автомобилей
Это интересно
|Спутниковые войны: кому достанется небо над Европой?
|R2-D2 из «Звездных войн» продали за рекордные $2,76 миллиона
|Дубай заменит часть полицейских крошечными беспилотными машинками
|ESET назвала источник эпидемии вируса-вымогателя
|Vivo раньше Apple размещает дактилоскопический датчик за экраном
|Самая старая модель Maserati почти не изменилась после обновления
|Как стартапы обманывают инвесторов на Kickstarter