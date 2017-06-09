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Сотрудники Apple уличены в краже персональных данных пользователей
10:27 09.06.2017 |
Китайские правоохранители задержали 22 человека по подозрению в нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном получении цифровых персональных данных пользователей.
Согласно сообщению полиции, 20 из 22 подозреваемых оказались сотрудниками компании Apple, предположительно использовавшими внутренние компьютерные системы компании для сбора информации о клиентах корпорации, включавшей имена пользователей, их телефонные номера, идентификаторы Apple ID и другие данные, которые они продавали в рамках мошеннической схемы. Стоимость одной записи варьировалась от 10 юаней ($1,5) до 180 юаней ($26,50). Общая сумма этих сведений оценивается в более 50 млн юаней ($7,36 млн). О том, кому принадлежат данные - китайским клиентам Apple или пользователям за пределами КНР - не уточняется.
После нескольких месяцев следствия сотрудники полиции задержали подозреваемых и изъяли компьютеры, а также другие доказательства неправомерной деятельности. В настоящее время расследование продолжается.
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