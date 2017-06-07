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Чехол с клавиатурой Logitech Slim Combo для нового планшета Apple стоит меньше официальной модели купертинцев
12:13 07.06.2017 |
В понедельник компания Apple представила планшет iPad Pro с экраном диагональю 10,5 дюйма. Сразу после этого компания Logitech анонсировала чехол с клавиатурой Slim Combo, который доступен в версиях для новой модели iPad Pro и старой с более крупным экраном.
Чехол оценивается в 130 и 150 долларов в зависимости от модификации. Напомним, подобный фирменный чехол Apple для новой модели iPad стоит 160 долларов.
Logitech говорит о том, что Slim Combo подходит для четырёх сценариев работы: набора текста, чтения, просмотра информации и общения в FaceTime. Чехол получил полноразмерную клавиатуру и крепление для стилуса Apple Pencil. Кроме того, клавиши клавиатуры имеют подсветку благодаря подключению к планшету посредством Smart Connector.
Чехол доступен в чёрном и синем цветах. Купить его можно уже сейчас.
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