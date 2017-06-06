Презентация Apple: экран iPad Pro вырос до 10 с половиной дюймов

Одним из наиболее ожидаемых анонсов на презентации Apple в рамках WWDC 2017 был новый iPad Pro. Модели с диагональю 9,7 дюйма больше нет - ей на смену пришла версия с увеличенным до 10,5 дюйма экраном. Размеры устройства не изменились, зато боковые рамки стали у́же. Разрешение составляет 2224×1668 пикселей, плотность равняется 264 ppi. Благодаря увеличенному на 0,8 дюйма экрану Apple смогла реализовать полноразмерную клавиатуру, что должно увеличить скорость набора текста и общий комфорт при печатании.

Основные изменения касаются экрана: дисплей с яркостью 600 нит (даже в новых iMac 500 нит) может обновляться с частотой до 120 герц. Это быстрее экранов в других планшетах. На практике это означает более плавную анимацию в играх, приложениях и при пролистывании веб-страниц. Когда такая частота не нужна, дисплей обновляется менее быстро, чтобы не расходовать впустую заряд. Время работы, кстати, составляет все те же 10 часов - для планшетов это очень хороший показатель.





В модели установлен новый шестиядерный процессор A10X. Он на 30% производительнее предшественника. Графический чип и вовсе мощнее на 40% по сравнению с прошлым поколением. Но больше всего впечатляет другая цифра - новый планшет мощнее первого iPad (2010 года) в 500 раз.

Много внимания на презентации уделялось работе с инструментом Pencil. Он научился распознавать угол наклона. Это пригодится в графических редакторах, чтобы задавать направление света. Еще одно применение касается приложения «Заметки»: можно оставлять записи на скриншотах и подписывать документы, которые оцифрованы при помощи 12-мегапиксельной камеры.

Минимальный объем памяти составляет 64 ГБ что для 10,5-, что для 12,9-дюймовой модели. Версии на 128 ГБ больше нет, компанию 256 ГБ составляет SSD-накопитель на 512 ГБ. Стоимость iPad Pro начинается с $649 (10,5 дюйма с 64 ГБ памяти) и доходит до $1099 - во столько оценен 12,9-дюймовый планшет с 512 ГБ памяти на борту.



