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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Презентация Apple: показан супермощный iMac Pro. Цена — минимум $4999

 

В рамках WWDC 2017 Apple презентовала обновленные моноблоки iMac, а также удивила новым компьютером iMac Pro. Семейство доступно только в 27-дюймовом исполнении. Это производительные решения для профессионального использования: системы предназначены для работы с графикой, обработки видео и виртуальной реальности. Базовая версия получит «всего лишь» восьмиядерный процессор Xeon, 32 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель на 1 ТБ и видеокарту Radeon Vega с 8 ГБ видеопамяти. Стоит такая конфигурация $4999.

Если финансы позволяют, можно заказать еще более мощные системы: предлагаются процессоры Xeon с 10 и 18 ядрами, оперативной памяти с системой коррекции ошибок (ECC) может быть 64 либо 128 ГБ, а накопитель - на 2 или 4 ТБ. Также доступна видеокарта Radeon Vega с 16 ГБ видеопамяти. В iMac Pro используется продвинутая система охлаждения и терморегуляции, поэтому мощное железо не должно перегреваться во время длительной и сильной нагрузки. Все это обеспечивает производительность до 11 терафлопс при обработке с одинарной точностью и до 22 терафлопс при варианте половинной точности.

 

Дисплей с разрешением 5K (5120×2880 пикселей) отображает миллиард цветов. Экран получил яркость в 500 нит, что на 43% лучше предыдущего показателя. Также к компьютеру можно подключить два монитора с разрешением 5K или четыре дисплея c 4K (4096×2304) либо 4K UHD (3840×2160).

Презентация Apple: показан супермощный iMac Pro. Цена — минимум $4999

 

Модели поддерживают сетевое соединение на скоростях до 10 Гбит/с и получили четыре порта Thunderbolt 3. Этот стандарт унифицирован с USB Type-C. Среди других разъемов - RJ-45 (LAN), четыре USB 3.0, слот для SD-карт памяти и 3,5-миллиметровый разъем под наушники. Из беспроводных интерфейсов есть Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac.


Новинка доступна в новом для iMac цвете «космический серый». В таком же оттенке выполнены клавиатура и мышь. Судя по изображениям, цвет близок к тому, что был в темной версии iPhone 5. Модель появится в продаже к концу года - еще есть время накопить $4999.


Также Apple обновила и более доступные iMac с диагоналями 21,5 и 27 дюймов. Они тоже получили улучшенные дисплеи с поддержкой миллиарда цветов. На модели устанавливаются новые процессоры Intel семейства Kaby Lake, их же получили и Macbook Pro. В 21,5-дюймовый моноблок можно поставить до 32 ГБ оперативной памяти, в версию на 27 дюймов - до 64 ГБ. Флагманские процессоры работают на частоте 3,6 ГГц (4,2 ГГц в турборежиме) в 21,5-дюймовой версии и на 4,2 ГГц (4,5 ГГц при режиме турбо) в 27-дюймовой модели. Мощности iMac хватает для вывода изображения еще на один 5K-дисплей либо на два дополнительных экрана с разрешением 4K.

 

Используются видеокарты AMD: для компактного компьютера предлагаются Radeon Pro 555 и 560, для старшего варианта - Radeon Pro 570, 575 и 580, максимальный объем видеопамяти составляет 8 ГБ. Apple хорошо разделила iMac и iMac Pro: младшая Pro-версия примерно в два раза мощнее обычного iMac в топовой конфигурации. Стоимость iMac с 21,5-дюймовым 4K-экраном начинается от $1299. Версия с обычным Full HD-дисплеем и вовсе обойдется в $1099.

Презентация Apple: показан супермощный iMac Pro. Цена — минимум $4999

 

Помимо других устройств, Apple представила новую клавиатуру Magic Keyboard с блоком цифровых кнопок. Стоимость - $129
По материалам: Onliner
 

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