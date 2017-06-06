Презентация Apple: анонсирована умная колонка HomePod

Главным анонсом прошедшей презентации Apple на WWDC стала колонка HomePod. Слухи о ней ходили давно, и под конец мероприятия Apple все-таки показала новинку. Это полностью новое устройство, раньше компания не выпускала подобную электронику для дома. Модель презентовал Фил Шиллер, старший вице-президент Apple по маркетингу. Он отметил, что в свое время iPod произвел революцию в мире музыки, и теперь компания хочет сделать то же самое с домашними акустическими системами.

Практически вся информация об устройстве, которая гуляла по сети до анонса, подтвердилась: устройство цилиндрической формы (17 сантиметров в высоту и 14 в ширину), есть поддержка Siri, на «макушке» - сенсорная панель. HomePod работает на процессоре Apple A8, который стоял еще в iPhone 6. Видимо, компания посчитала, что колонке не нужен более мощный чип. В модели есть сабвуфер и шесть микрофонов, которые улавливают команды пользователя.

Система не только подскажет погоду или изменит температуру в комнате, соединившись с кондиционером через инструментарий HomeKit, но и расширит ваши познания в музыке. Например, во время проигрывания песни можно спросить, кто исполняет ту или иную партию, в каком году сделана запись, в каких группах еще выступает вокалист - и Siri даст ответ. Причем для этого необязательно кричать или убавлять громкость: микрофоны должны улавливать команды даже в шумной (в разумных пределах) обстановке.

Огромное внимание уделено качеству звучания. HomePod понимает, где вы ее поставили: на столе по центру комнаты, в углу или на шкафу под потолком. В зависимости от этого она подстраивается под обстановку и меняет распространение звуковых волн, чтобы компенсировать недостатки своего местоположения и заполнить помещение сочным звучанием.





Стоимость HomePod составляет $349. С учетом всех возможностей колонки цена вполне оправданная. Новинка представлена в двух исполнениях: белом и черном. Устройство появится в продаже под конец года в США, Канаде, Великобритании, Гонконге и Австралии, а до остальных рынков доберется лишь в 2018 году.