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Технология быстрой зарядки Quick Charge 4+ работает на 15% быстрее и 30% эффективнее Quick Charge 4.0
15:14 02.06.2017 |
Только вчера был представлен первый смартфон с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0, которым оказался Nubia Z17.
Одновременно с этим компания Qualcomm представила улучшенную версию технологии, получившую название Quick Charge 4+. В опубликованном пресс-релизе говорится, что на самом деле Nubia Z17 поддерживает Quick Charge 4+.
Разработчики заявляют, что Quick Charge 4+ работает на 15% быстрее и 30% эффективнее Quick Charge 4.0, при этом смартфон нагревается на 3 °С меньше. Указаны максимальные значения, полученные при лабораторных тестах при зарядке от 0 до 50% аккумулятора емкостью 2750 мА•ч. Под эффективностью подразумевается использование энергии внешних аккумуляторов с меньшими потерями.
Ранее анонсированная технология Dual Charge работает более эффективно, позволяя разделить ток на два потока, а система интеллектуального баланса температуры управляет во время зарядки током, пуская его по наиболее холодному пути, чтобы уменьшить нагрев и при этом сократить время зарядки.
Также большое внимание было уделено безопасности. Технология Quick Charge 4.0+ позволяет одновременно контролировать температуру корпуса и разъема, чтобы предотвратить перегрев и повреждение порта USB-C.
Зарядные устройства и внешние аккумуляторы с поддержкой Quick Charge 4.0+ будут обратно совместимыми с Quick Charge 3.0 и 2.0.
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