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ZTE выпустила "безрамочный" Nubia Z17 с 8 ГБ оперативной памяти
10:06 02.06.2017 |
1 июня, дебютировал мощный смартфон ZTE Nubia Z17, использующий операционную систему Android 7.1.1 (Nougat) с фирменной надстройкой Nubia UI 5.0.
В аппарате применён 10-нанометровый процессор Snapdragon 835, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 280 с тактовой частотой до 2,45 ГГц, графический ускоритель Adreno 540 и модем X16 LTE со скоростью загрузки данных до 1 Гбит/с. Стоит отметить, что Nubia Z17 - второй аппарат китайского производителя на этом процессоре после Xiaomi Mi 6.
Новинка будет предлагаться в трёх версиях. Топовая модификация несёт на борту целых 8 Гбайт (!) оперативной памяти LPDDR4X, а вместимость флеш-модуля UFS 2.1 составляет 128 Гбайт. Две другие версии снабжены 6 Гбайт ОЗУ, ёмкость накопителя - 64 и 128 Гбайт.
Смартфон получил 5,5-дюймовый экран Full HD (1920 × 1080 точек) без рамок в боковых частях. Яркость достигает 450 кд/м2, заявлен 96-процентный охват цветового пространства NTSC. Стекло Corning Gorilla Glass защищает панель от повреждений.
На тыльной стороне корпуса, помимо дактилоскопического сканера, располагается сдвоенная камера. В её состав входят 12-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/1,8 и 23-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/2,0. Предусмотрены двукратный оптический зум и двойная светодиодная вспышка. Время фокусировки - 0,03 секунды. Во фронтальной части установлена 16-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0 и широкоугольной оптикой с углом обзора 80 градусов.
Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3200 мА·ч. Модель Nubia Z17 стала одним из первых аппаратов с поддержкой технологии быстрой подзарядки Qualcomm Quick Charge 4.0: на восполнение запаса энергии с 0 до 50 % требуется всего 25 минут.
Смартфон имеет влагозащищённое исполнение. В арсенале устройства - стереофонические динамики, инфракрасный порт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2×2 MU-MIMO) и Bluetooth 4.1, приёмник навигационных систем GPS/ГЛОНАСС/Beidou, модуль NFC, разъём USB Type-C. Габариты составляют 152,60 × 72,38 × 7,6 мм, вес - 173 грамма.
Предусмотрены различные варианты цветового исполнения: золотистый, чёрный, синий и пр. Топовая версия обойдётся в $580. Модификации с 6 Гбайт оперативной памяти оценены в $410 (64 Гбайт флеш-памяти) и $500 (128 Гбайт).
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