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Google во второй раз представила ОС Android O
17:31 18.05.2017 |
Вчера компания Google ещё раз представила операционную систему Android O. Напомним, первый анонс был в марте, но тогда нам раскрыли лишь часть новшеств, которые будут в итоговой ОС. К слову, пока ей пророчат имя Oreo.
Итак, в новой ОС нас ожидают:
* Google Play Protect - дополнительная проверка приложений на безопасность. Google предлагает воспринимать Google Play Protect в качестве антивирусного сканера. Устанавливать на смартфон его не потребуется. Проверка будет происходить на сервисах Google, а в магазине Play Store можно будет увидеть, когда то или иное ПО проходило проверку последний раз;
* Notifications Dots - одна из самых полезных для обычного пользователя новых функций. Она подразумевает, что на ярлыках того или иного приложения будет отображаться значок, оповещающий о том, что ПО содержит новое уведомление. По долгому нажатию на ярлык можно будет посмотреть на это уведомление;
* Smart Text Selection - функция умного копирования и вставки текста. При двойном либо долгом нажатии на какое-то слово в тексте, ПО определит, является ли это слово и соседние с ним частью имени, адреса или чего-то подобного. В таких случаях такой участок сразу будет выделен полностью. Более того, ПО определяет, к чему именно относится выделенное слово или фраза, и предложить запустить соответствующую программу (карты, список контактов и так далее);
* Единая форма иконок - теперь иконки в операционной системе будут приведены единому виду. Пользователь сможет выбирать между кругом, квадратом со скруглёнными углами и чем-то средним между первым и вторым;
* Режим «картинка в картинке» - в этом режиме видео с сервиса YouTube можно будет вывести в отдельное окошко, свернуть программу и пользоваться смартфонов, продолжая смотреть видео. Эта функция будет изначально работать и с Google Duo. Касательно остальных сервисов и программ данных пока нет.
Отдельно можно добавить, что снова переработали шторку уведомлений, в очередной раз оптимизировали энергопотребление и потребление ресурсов, улучшили безопасность, добавили поддержку кодеков Sony LDAC и aptX HD, расширили возможности функции автозаполнения и экрана блокировки и многое другое.
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