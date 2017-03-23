Компания Google представила ОС Android O и сделала доступной первую версию для разработчиков. Пока неизвестно, как будет в итоге называться система. Есть мнение, что выбрано имя Oreo, но в итоге может оказаться, что это тестовое имя, а окончательное будет другим.

В новой системе уже сейчас можно обнаружить множество нововведений и доработок, а к моменту релиза их число явно увеличится. Среди новшеств можно выделить следующие:

* Улучшенное энергопотребление - Android O выделяет меньше ресурсов для приложений в фоне. Кроме того, приложения в фоне будут ограничено потреблять трафик и данные GPS;

* Темы оформления - в Android O впервые появятся темы оформления, привычные всем пользователям сторонних лаунчеров. Пока заявлены только тёмная и светлая темы, но их количество должно увеличиться;

* Автозаполнение - в новой ОС появится функция автозаполнения различных форм, привычная по браузеру Chrome;

* Иконки - во-первых, у разработчиков появилась возможность создавать адаптивные иконки, подстраивающиеся под цветовую тему или обои рабочего стола. Во-вторых, на некоторых иконках теперь будет отображаться число непросмотренных уведомлений. Такое тоже можно встретить на некоторых сторонних лаунчерах;

* Режим «Не беспокоить» - в этом режиме у пользователя появится возможность отключать на 15, 30 или 60 минут оповещения для любого конкретного приложения;

* Режим «Картинка в картинке» - такой теперь появится на всех устройствах. Есть возможность изменять размеры каждого окна;

* Оповещения - появилась группировка оповещений по категориям. У пользователя есть больше возможностей настройки параметров выдачи уведомлений.

Из остального можно отметить поддержку Sony LDAC, цветовых профилей DCI-P3, AdobeRGB и Pro Photo RGB, поддержку WebView, Java 8 API, java.time API, улучшенную поддержку физических клавиатур и дополнительные возможности настройки внешнего вида статус бара и панели навигации.

Установить версию для разработчиков уже можно, будучи владельцем Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Google Pixel, Pixel XL и Pixel C. Релиз окончательной версии намечен на третий квартал. Вероятно, вместе с новыми смартфонами.