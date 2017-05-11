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Рыночная капитализация Apple в США впервые превысила $800 млрд
07:59 10.05.2017 |
Рыночная капитализация компании Apple в США впервые превысила в понедельник $800 млрд, когда котировка ее акций на время превзошла $153,44 за штуку. Телекомпания MSNBC привлекла к этому внимание, указав, что, по новым оценкам по меньшей мере одного рыночного аналитика на Уолл-стрит - Брайана Уайта из компании "Дрексел Гамильтон", капитализация Apple уже в нынешнем году может перевалить и за $1 трлн.
В репортаже отмечается, что Apple покоряет все новые финансовые высоты, несмотря на некоторое снижение физического объема продаж ее продукции - смартфонов и другой бытовой электроники - за последний отчетный квартал.
"Глава компании Тим Кук объясняет замедление, в частности, тем, что потребители ожидают премьеры очередной новинки, предвкушаемой в сентябре, - утверждает MSNBC. - И Уолл-стрит, судя по всему, с этим согласна".
"Это всего лишь отражение того, насколько мощной является франшиза. Учитывая, что у компании ограниченное количество продуктов, она действительно доминирует на этом рынке так, как это делают немногие компании, и она смогла сохранить маржу, несмотря на множество конкурентов", - прокомментировал агентству президент LibertyView Capital Management в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, Рик Меклер (Rick Meckler).
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