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Tesla будет использовать видеоролики, записанные ее электромобилями, для улучшения системы автопилота
08:21 10.05.2017 |
Компания Tesla продолжает работать над улучшением системы автопилота, которая доступна владельцам ее электромобилей.
Очередное обновление системы автопилота содержит сопроводительное сообщение, в котором говорится, что компания начинает использовать видеоролики, записанные ее электромобилями. Данные материалы будут использоваться для улучшения работы технологии.
Видеоролики помогут автопилоту Tesla лучше распознавать дорожную разметку разного качества, дорожные знаки и различные препятствия, которые могут возникнуть на дороге.
Разработчики сразу же оговариваются, что собранные видеозаписи не будут иметь привязку к конкретному автомобилю, то есть отследить машину, используя какую-то видеозапись будет невозможно. Так что даже если хакеры взломают Tesla, то эти данные никак не смогут навредить владельцам электромобилей компании.
Tesla не уточняет, насколько часто будут передаваться видеоролики, и какой продолжительности они будут.
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