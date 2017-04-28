Как сообщает источник со ссылкой на тематический ресурс Recode, компания Apple планирует запустить сервис денежных переводов. С этой целью производитель смартфонов iPhone ведет переговоры с представителями отрасли.

Сервис позволит владельцам смартфонов iPhone переводить средства друг другу. По некоторым данным, он будет представлен в этом году.

Если информация о планах Apple соответствует действительности, компания планирует выйти на рынок, где ей придется конкурировать с PayPal и Square, а также сервисами, предлагаемыми крупными банками.

Кроме того, источник утверждает, что Apple ведет переговоры с платежной системой Visa о создании собственных предоплаченных карт, которые могли бы использоваться в сети дебетовых карт Visa, будучи привязаны к вышеописанному сервису денежных переводов. Предполагается, что таким образом Apple планирует стимулировать использование собственного сервиса мобильных платежей Apple Pay. Сервис, который начал работать два с половиной года назад, пока распространен гораздо меньше, чем ожидалось.

Представители Apple и Visa отказались комментировать сообщение.