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Топливно-энергетический комплекс
Илон Маск обещает выпустить устройства с нейроинтерфейсом через 4 года
12:58 21.04.2017 |
Илон Маск подтвердил разработку нейроинтерфейса, а также уверил, что первые устройства с ним появятся примерно через четыре года. Они будут иметь медицинское назначение и позволят бороться с последствиями заболеваний, влияющих на работу мозга. Разработкой технологии займется компания Neuralink Corp., в которой Маск ожидаемо является руководителем.
Журналисты считают, что Neuralink является наиболее «научно-фантастическим проектом» из всех затеянных Илоном Маском. Даже SpaceX, нацеленная на покорение космоса, выглядит в их глазах не столь амбициозной.
В более отдаленных перспективах технология станет доступна людям, не имеющим каких-либо заболеваний. Они смогут использовать нейроинтерфейс для улучшения собственных возможностей. Однако до этого момента пройдет 8-10 лет. Немало зависит не только от развития технологии, но и от получения разрешения на ее применение.
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