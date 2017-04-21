Илон Маск подтвердил разработку нейроинтерфейса, а также уверил, что первые устройства с ним появятся примерно через четыре года. Они будут иметь медицинское назначение и позволят бороться с последствиями заболеваний, влияющих на работу мозга. Разработкой технологии займется компания Neuralink Corp., в которой Маск ожидаемо является руководителем.

Журналисты считают, что Neuralink является наиболее «научно-фантастическим проектом» из всех затеянных Илоном Маском. Даже SpaceX, нацеленная на покорение космоса, выглядит в их глазах не столь амбициозной.

В более отдаленных перспективах технология станет доступна людям, не имеющим каких-либо заболеваний. Они смогут использовать нейроинтерфейс для улучшения собственных возможностей. Однако до этого момента пройдет 8-10 лет. Немало зависит не только от развития технологии, но и от получения разрешения на ее применение.