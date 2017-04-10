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Топливно-энергетический комплекс
В Apple изобретён "плетёный" дисплей
14:48 10.04.2017 |
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную заявку Apple на так называемый «Плетёный дисплей» (Woven display).
Идея заключается в создании системы отображения информации, которая может располагаться на каком-либо гибком основании - скажем, на тканевом.
Главной составляющей такого «экрана» станут переплетённые друг с другом специальные волокна, выполняющий функции световодов. Иными словами, собственными силами формировать картинку «дисплей» не сможет. Вместо этого волокна будут перенаправлять излучение от светодиодов, встроенных в базовое устройство.
В качестве примера можно привести ремешок с «плетёным» дисплеем для смарт-часов. Такой аксессуар можно будет подключить к специальному разъёму на хронометре, что позволит формировать то или иное изображение непосредственно на поверхности ремешка.
Теоретически новая технология может найти применение в «умной» одежде. Так, «плетёные» дисплеи могут вшиваться, скажем, в рукав куртки для отображения времени или каких-либо уведомлений от основного подключаемого электронного модуля, находящегося в кармане.
Впрочем, о возможных сроках практического применения технологии пока ничего не сообщается.
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