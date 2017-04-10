Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную заявку Apple на так называемый «Плетёный дисплей» (Woven display).

Идея заключается в создании системы отображения информации, которая может располагаться на каком-либо гибком основании - скажем, на тканевом.

Главной составляющей такого «экрана» станут переплетённые друг с другом специальные волокна, выполняющий функции световодов. Иными словами, собственными силами формировать картинку «дисплей» не сможет. Вместо этого волокна будут перенаправлять излучение от светодиодов, встроенных в базовое устройство.

В качестве примера можно привести ремешок с «плетёным» дисплеем для смарт-часов. Такой аксессуар можно будет подключить к специальному разъёму на хронометре, что позволит формировать то или иное изображение непосредственно на поверхности ремешка.

Теоретически новая технология может найти применение в «умной» одежде. Так, «плетёные» дисплеи могут вшиваться, скажем, в рукав куртки для отображения времени или каких-либо уведомлений от основного подключаемого электронного модуля, находящегося в кармане.

Впрочем, о возможных сроках практического применения технологии пока ничего не сообщается.