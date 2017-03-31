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Топливно-энергетический комплекс
Безос будет ежегодно продавать акции Amazon на $1 миллиард для финансирования космического проекта
17:04 06.04.2017 |
Основатель Amazon Джефф Безос планирует ежегодно продавать акции компании на $1 млрд для финансирования проекта Blue Origin. В рамках этого проекта Безос намерен развивать космический туризм, начав с полетов продолжительностью около 11 минут. Туристов будут отправлять на многоразовой ракете на высоту до 160 км.
Как отмечает The Verge, у Безоса с его состояние в $78 млрд достаточно ресурсов для финансирования проекта. Подобные вливания ресурсов позволят Blue Origin сохранить темпы развития и составить определенную конкуренцию программе SpaceX Илона Маска.
Согласно ранее озвученным планам, космический транспорт New Shepard будет полностью готов к выполнению задач в 2018 году (пять испытательных полетов уже совершены). Некоторые эксперты считают, что планы основателя Amazon еще более амбициозные, чем у Илона Маска.
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