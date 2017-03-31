Финансовые новости
- |
- 31.03.17
- |
- 18:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Blue Origin показала интерьер капсулы для космических туристов
14:38 31.03.2017 |
Частная аэрокосмическая компания Blue Origin, у руля которой стоит основатель Amazon Джефф Безос, поделилась первыми рендерами внутреннего убранства капсулы New Shepard. Этот многоразовый корабль уже в 2018 году может прокатить на орбиту на несколько минут первых коммерческих туристов.
Макет капсулы New Shepard будет представлен уже в апреле этого года на космическом симпозиуме в США.
Ракету с капсулой New Shepard уже несколько раз успешно запускали и сажали. Но без экипажа.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему партии Коломойского и Тимошенко расплачиваются за партвзносы
ТОП-НОВОСТИ
|Номинальные доходы населения в 2016г возросли на 15,4%
|Почему японцы обанкротили американскую Westinghouse
|ICU прогнозирует нулевой ВВП в первом квартале
Снижение индекса активности основных секторов экономики Украины в первом квартале 2017 года сигнализирует о замедлении экономического роста и наличии предпосылок для начала рецессии,- руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.
|Плата за газ вследствие введения абонплаты за его распределение не увеличится - Розенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Топ-9 лучших стран для предпринимательства
|Blue Origin показала интерьер капсулы для космических туристов
|SsangYong раскрыл все подробности о новом Rexton
|Более 70 двигателей для «Протона» оказались бракованными
В январе этого года «Роскосмос» отозвал двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М», выпущенные за последние несколько лет. При их изготовлении использовались «неликвидные компоненты»: менее жаростойкие материалы вместо материалов с драгметаллами.
|SpaceX впервые в истории повторно запустила использованную ракету
|Все больше технологических стартапов занимаются космосом
|Samsung нацелилась на кинотеатры, представив 4K-дисплей с диагональю более 10 метров
Это интересно
|Дешёвые китайские смартфоны рискуют остаться в прошлом
|Маск подтвердил, что у серийной Tesla Model 3 не будет приборной панели
|Владелец Amazon поднялся на второе место в списке богатейших людей по версии Bloomberg
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+
|Кибератаки в 2016 году привели к компрометации 1,4 млрд записей данных
|Почему кое-кто все время опаздывает, и что можно с этим поделать
|Skoda раскрыла предвестника купеобразного кроссовера