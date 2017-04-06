Представленный в 2013 г. Mac Pro сконструирован вокруг единого цилиндрического теплообменного контура, который позволяет системе эффективно распределять температурную нагрузку со всех процессоров. По заявлению компании, охлаждающая система такая же тихая, как в Mac mini. Все было бы хорошо, но вот незадача - компьютер рассчитан в основном на использование в профессиональной среде для расчетов, графики, создания контента и т. д. А с учетом сократившихся периодов выпуска нового "железа" (процессоров, плат с DDR4, видеокарт и т. д.) владельцам захотелось обновления своих "рабочих лошадок" более производительными компонентами.

И вот тут специфический радиатор в виде призмы с треугольным основанием наложил ограничения по части обновления. Причем настолько, что сама Apple не смогла выпустить обновление своего десктопа за все эти годы. И, судя по всему, не планирует. Взамен компания обещает выпустить "полностью переработанный" десктоп.

Похоже, купертинцы, наконец поняли потребности аудитории профессиональных рабочих станций и, возможно, теперь выпустят менее проприетарное и закрытое решение. Старший вице-президент Apple по вопросам глобального маркетинга Фил Шиллер заявил, что конструкторы Apple трудятся над переосмыслением концепции Mac Pro, к которому отдельно выпустят профессиональный монитор, но никаких сроков в Apple не называют. Команда, занимающаяся созданием обоих продуктов, как утверждается, получила четкую установку обойти в новой системе некоторые конструктивные ограничения, свойственные нынешней модели. Очевидно, речь идет о широких возможностях простой модернизации, которых так не хватает владельцам текущих Mac Prо.

Старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги в интервью BuzzFeed News сказал, что с выпуском Mac Prо образца 2013 г. компания сама загнала себя в угол. "Мы хотели сделать нечто поистине впечатляющее и уникальное, что могло выделяться на фоне остального. Но вот что мы полностью упустили из вида на тот момент, так это возможность в будущем оказаться заложниками собственной концепции", - отметил Федериги.

Шиллер рассказал журналистам, что терморегуляционные ограничения Mac Pro не позволили им обновить систему, и очень сожалеет, что разочаровали потребителей продукции Apple. Надо сказать, признание ошибки и извинение - крайне редкое явление для Apple, придерживающейся джобсовского кредо "люди не знают, чего хотят, пока ты им не покажешь". И тем не менее купертинцы честно заявили о неудаче с новой концепцией десктопа.

"Возможность установки более мощной графической подсистемы требует использования иной системной архитектуры и большего запаса пространства для терморегуляции по сравнению с тем, на что изначально была рассчитана конструкция Mac Pro. Поэтому для нас оказалось довольно сложным приспособиться", - комментируют топ-менеджеры Apple.

Доля десктопов от Apple, в сравнении с аналогичной продукцией на Windows, крайне мала, но Apple все же вполне неплохо зарабатывает на своих компьютерах. Как сообщает The Verge со ссылкой на данные Apple, продажи компьютеров Mac в денежном выражении составляют около $25 млрд. То есть с таким годовым оборотом бизнес по выпуску компьютеров Mac, если выделить его в отдельную компанию, может войти в топ-100 самых крупных компаний США по версии журнала Fortune.

Apple также раскрыла структуру продаж компьютеров Mac. Доля ноутбуков MacBook составляет 80%, тогда как остальные 20% в поставках занимают Mac Pro и iMac. И хотя Mac Pro и iMac занимают лишь пятую часть в общих продажах, Apple продолжает активно развивать эти линейки.

Но ждать обновленного десктопа еще долго. А пока все предвкушают появление флагмана iPhone 8. Впрочем, судя по слухам, выход смартфона может задержаться. Портал DigiTimes со ссылкой на китайское издание Economic Daily News сообщает, что из-за непредвиденных проблем юбилейный iPhone может увидеть свет не раньше октября или даже ноября.

По данным издания, у компании и ее поставщиков возникли "технические неполадки, связанные с переходом на изогнутые OLED-дисплеи". Ожидается, что iPhone 8 получит такой же изогнутый "безрамочный" экран, как Samsung Galaxy S8. Кроме того, проблемы коснулись и 3D-сенсорной фронтальной камеры, которой будет оснащен флагман.