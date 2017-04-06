В третьем квартале прошлого года Apple подала в патентное ведомство США (U.S. Patent and Trademark Office, USPTO) документы, в которых описывается новый материал задней панели смартфонов iPhone. Материал получил название «жидкий металл».

Другое название материала - металлическое стекло. В описании патента говорится о том, что речь идет о металлическом сплаве, который, в отличие от металлов в твердом состоянии, не имеет кристаллической структуры. Атомы таких сплавов расположены хаотично, а сами сплавы имеют аморфную структуру.

Металлические стекла сложно проектировать и использовать в качестве материала покрытия. Apple решила данную проблему, использовав технологию микролегирования. Речь идет о введении в металлический сплав небольших добавок легирующих элементов для изменения его свойств в нужном направлении.

Согласно ранее появившимся слухам, iPhone 8 получит стеклянную заднюю панель, которая будет способствовать работе системы беспроводной зарядки. Но стекло является хрупким материалом, поэтому Apple решила применить металлическое стекло.