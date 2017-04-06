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Xiaomi MiPad 3: шестиядерный чип MediaTek и 36 дней автономной работы
15:45 05.04.2017 |
Начало 2017 года выдалось насыщенным для рынка планшетов - свои новинки уже представили Samsung и Apple, а теперь о себе напомнила Xiaomi, анонсировавшая MiPad 3. Устройство заменит выпущенный ещё в 2015 году MiPad 2 и в продажу поступит уже завтра, в первый день ежегодного мероприятия Xiaomi Mi Festival, приуроченного к годовщине образования компании.
Аппаратной основой Xiaomi MiPad 3 служит шестиядерный процессор MediaTek MT8176. Данный чип разработан специально для планшетов и содержит два высокопроизводительных ядра Cortex-A72 с тактовой частотой до 2,1 ГГц, плюс четыре ядра Cortex-A53. За обработку графики в нём отвечает контроллер Imagination Technologies PowerVR GX6250.
Объём установленной в Xiaomi MiPad 3 оперативной памяти LPDDR3 составляет 4 Гбайт, а встроенный флеш-накопитель eMMC 5.0 вмещает 64 Гбайт. О наличии слота для карт microSD в официальных спецификациях ничего не сказано, так что он, скорее всего, отсутствует, как отсутствовал и в прежнем поколении этого планшета.
Xiaomi MiPad 3 оснащается 7,9-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2048 × 1536 точек. Поскольку при таких параметрах пиксельная плотность экрана составляет 326 ppi, производитель именует его Retina. В обиход это название ввела корпорация Apple, обозначавшая таким образом матрицы, на которых невооружённым глазом невозможно увидеть, что изображение состоит из отдельных пикселей.
Остальные характеристики MiPad 3 включают 13-Мп основную камеру с диафрагмой f/2,2 и функцией записи видео в формате Full HD (1080p), 5-Мп фронтальный фотомодуль и аккумулятор ёмкостью 6600 мА·ч. Благодаря последнему планшет, согласно паспортным данным, может работать до 12 часов в режиме просмотра видео и 867 часов (свыше 36 суток) в режиме сна. Также поддерживается быстрая зарядка (5V/2A).
Работает устройство под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat с фирменной оболочкой MIUI 8, а его габариты составляют 200,4 × 132,6 × 6,95 мм при весе 328 граммов. В Китае продажи новинки стартуют 6 апреля по цене 1499 юаней, что эквивалентно 217 долларам.
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